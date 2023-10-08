Отправлено: - 16:56

таноми52:

Выходит, твоих предков в тех местах, и в то время не существовало?

таноми52:

Так что ж ты всё гордишься, что твои "предки" 300 лет Русь гнобили?

таноми52:

Впечатляет! Учитывая объём "промышленных объектов" (Байконур, атомный опреснитель воды, ССГок пр., да даже поднятая целина...) Ай да дед... Цитата: " также как и все..." и ещё сотня человек!

таноми52:

Это не что иное, как исподтишка формирование образа врага!

Цитата:существовалиможет мой прямой предок вообще чингисхан не думала об этом к примеру?)) в Казахстане есть такой экзотический род Төре им кому быть благодарным? )) Цитата:я?? приведи номер сообщения где я так пишу и горжусь этим?) а то ощущение что ты постоянно общаешься с каким то моим фантомом Цитата:да дед пролетарий его отец пролетарийстроили тут ДЛЯ СЕБЯгорода возводили, промышленность, дороги ДЛЯ СЕБЯ, на фронт ходили под москву, ржев ЗА СЕБЯ И ТОГО ПАРНЯ ( за себя и за сашку)вместе с украинцами раскулаченными, поляками с львова высланными, немцами с повольжья переселенными, чеченцами,евреями жили не тужили))а потом приходит нацист и говорит а ну давай в ноги мне кланяйся т.к. мой дед воспитал меня нацисткой и он вам тут все построил!спасибо))) я еще могу открытку с благодарностью выписать) пиши адрес) Цитата:почему исподтишка если он прямо пишет тех кого он считает врагом?))