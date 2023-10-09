Отправлено: - 20:25

Второй и пятый пункт условии, предлагаемый министром: - прямое нарушение Конституции, ст.14: "...все равны перед законом..."Асros, все равны но некоторые ровнее).Бездарно про...е приписками, повышениями ЗП, неоказанными( т9 исправляет на, недоказаные услуги),бюджеты трещат с чего бы этоА так то да, я за 8 лет 3 раза был в поликлинике, 2 раза анализы сдал(на права один из них , второй военкомат) и 1 раз больничный взял. Т.е заплатил около 300 000 за 3 посещения. Дороговато посещение. Да, может заболею а может и нет