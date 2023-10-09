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Незастрахованных в ОСМС казахстанцев могут ограничить в праве водить автомобиль
Незастрахованных в ОСМС казахстанцев могут ограничить в праве водить автомобиль
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47711
Незастрахованных в ОСМС казахстанцев могут ограничить в праве водить автомобиль
Отправлено: 09.10.23 - 16:09
В Казахстане планируют ограничивать возможность водить автомобиль незастрахованным в системе обязательного социального медстрахования (ОСМС) гражданам. Об этом сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 377
Re: Незастрахованных в ОСМС казахстанцев могут ограничить в...
Отправлено: 09.10.23 - 16:09
Коротко: Бабло кончается, а перспектив никаких.
Re: Незастрахованных в ОСМС казахстанцев могут ограничить в...
Отправлено: 09.10.23 - 18:41
Второй и пятый пункт условии, предлагаемый министром: - прямое нарушение Конституции, ст.14: "...все равны перед законом..."
Re: Незастрахованных в ОСМС казахстанцев могут ограничить в...
Отправлено: 09.10.23 - 18:55
Что важнее финансовая устойчивость фонда или права человека? По мнению министра видимо второе.
Re: Незастрахованных в ОСМС казахстанцев могут ограничить в...
Отправлено: 09.10.23 - 18:58
У меня есть ещё одно предложение те , кто не делает соцотчислений лишить права на бесплатное обучение их детей в государственных школах. Кто не платит налоги запретить им законодательно есть. Ну ещё можно пару тройку несуразностей придумать
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4929
Re: Незастрахованных в ОСМС казахстанцев могут ограничить в...
Отправлено: 09.10.23 - 19:10
Цитата:
солнцееды существуют - народ массово ринется изучать новое "питание" - не выход.
saba:
Кто не платит налоги запретить им законодательно есть.
Кто не платит налоги запретить им законодательно есть.
солнцееды существуют - народ массово ринется изучать новое "питание" - не выход.
Re: Незастрахованных в ОСМС казахстанцев могут ограничить в...
Отправлено: 09.10.23 - 19:14
Цитата:
Да ну никак не удается наполнить и переполнить казну. Как это в Чиполлино: После того как ввели налог на воздух вы стали меньше дышать Возмутительно!"
Алиса:
не выход.
не выход.
Да ну никак не удается наполнить и переполнить казну. Как это в Чиполлино: После того как ввели налог на воздух вы стали меньше дышать Возмутительно!"
Незастрахованных в ОСМС казахстанцев могут ограничить в праве водить автомобиль
Отправлено: 09.10.23 - 19:40
Цитата:
Вы не ошиблись ?? Может первое??
saba:
мнению министра видимо второе.
мнению министра видимо второе.
Вы не ошиблись ?? Может первое??
Незастрахованных в ОСМС казахстанцев могут ограничить в праве водить автомобиль
Отправлено: 09.10.23 - 19:42
Цитата:
Или переходить на зелёный свет: - пусть переходят на красный- быстрей помрут, раз не отчисляют налоги на БЕСПЛАТНОЕ медобслуживание.
saba:
пару тройку несуразностей придумать
пару тройку несуразностей придумать
Или переходить на зелёный свет: - пусть переходят на красный- быстрей помрут, раз не отчисляют налоги на БЕСПЛАТНОЕ медобслуживание.
Незастрахованных в ОСМС казахстанцев могут ограничить в праве водить автомобиль
Отправлено: 09.10.23 - 19:55
Цитата:
Да вот с мозгами что то случилось, видимо отключились, а может их и не было, хорошо товарищи вовремя подсказали пойду поищу.
Конечно первое.
ACROS:
Вы не ошиблись ?? Может первое??
Вы не ошиблись ?? Может первое??
Да вот с мозгами что то случилось, видимо отключились, а может их и не было, хорошо товарищи вовремя подсказали пойду поищу.
Конечно первое.
Re: Незастрахованных в ОСМС казахстанцев могут ограничить в...
Отправлено: 09.10.23 - 20:13
Да ну никак не удается наполнить и переполнить казну. Как это в Чиполлино: После того как ввели налог на воздух вы стали меньше дышать Возмутительно!".
Аплодирую стоя,Saba.
Точнее не выразить))
Аплодирую стоя,Saba.
Точнее не выразить))
Re: Незастрахованных в ОСМС казахстанцев могут ограничить в...
Отправлено: 09.10.23 - 20:25
Второй и пятый пункт условии, предлагаемый министром: - прямое нарушение Конституции, ст.14: "...все равны перед законом..."
Асros, все равны но некоторые ровнее).
Бездарно про...е приписками, повышениями ЗП, неоказанными( т9 исправляет на, недоказаные услуги),бюджеты трещат с чего бы это .
А так то да, я за 8 лет 3 раза был в поликлинике, 2 раза анализы сдал(на права один из них , второй военкомат) и 1 раз больничный взял. Т.е заплатил около 300 000 за 3 посещения. Дороговато посещение. Да, может заболею а может и нет
Асros, все равны но некоторые ровнее).
Бездарно про...е приписками, повышениями ЗП, неоказанными( т9 исправляет на, недоказаные услуги),бюджеты трещат с чего бы это .
А так то да, я за 8 лет 3 раза был в поликлинике, 2 раза анализы сдал(на права один из них , второй военкомат) и 1 раз больничный взял. Т.е заплатил около 300 000 за 3 посещения. Дороговато посещение. Да, может заболею а может и нет
Re: Незастрахованных в ОСМС казахстанцев могут ограничить в...
Отправлено: 09.10.23 - 21:03
Цитата:
Это не я,это Джанни Родари, аплодисменты ему
Maks2507:
Точнее не выразить))
Точнее не выразить))
Это не я,это Джанни Родари, аплодисменты ему
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