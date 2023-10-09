Re: Где Фонд медстрахования "потерял" почти 2...

Отправлено: - 18:08

Цитата://по повышению зарплат работников медицинских организаций, Министерство здравоохранения осуществляло это не за счет бюджета, а за счет средств, собираемых в фонд. Можно сказать, что 100 миллиардов тенге, предназначенных на лечение казахстанцев в рамках ОСМС, были использованы на иные цели//



Какой он СМЕЛЫЙ этот депутат, только нужно договоривать до КОНЦА: - КТО дал приказ изьять эти народные деньги из Фонда и направить их на выплату медперсонала во время Ковида ??

Тот КТО самый главный у нас в стране!!!

И где был этот депутат в то время, и почему он это не сказал в то время ???