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≡ Где Фонд медстрахования "потерял" почти 2 триллиона тенге, перечислил депутат
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47711
Где Фонд медстрахования "потерял" почти 2 триллиона тенге, перечислил депутат
Отправлено: 09.10.23 - 17:10
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За последние годы в Фонд социального медицинского страхования не поступили положенные миллиарды тенге. Об этом заявил депутат Асхат Аймагамбетов в рамках правительственного часа в Мажилисе.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
377
Re: Где Фонд медстрахования "потерял" почти 2...
Отправлено: 09.10.23 - 17:10
#1
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Вот и 2 триллиона нашлись, и права забирать не надо))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4887
Re: Где Фонд медстрахования "потерял" почти 2...
Отправлено: 09.10.23 - 18:08
#2
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Цитата://по повышению зарплат работников медицинских организаций, Министерство здравоохранения осуществляло это не за счет бюджета, а за счет средств, собираемых в фонд. Можно сказать, что 100 миллиардов тенге, предназначенных на лечение казахстанцев в рамках ОСМС, были использованы на иные цели//

Какой он СМЕЛЫЙ этот депутат, только нужно договоривать до КОНЦА: - КТО дал приказ изьять эти народные деньги из Фонда и направить их на выплату медперсонала во время Ковида ??
Тот КТО самый главный у нас в стране!!!
И где был этот депутат в то время, и почему он это не сказал в то время ???
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Maks2507
§ Maks2507
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
85
Re: Где Фонд медстрахования "потерял" почти 2...
Отправлено: 09.10.23 - 20:10
#3
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Какой он СМЕЛЫЙ этот депутат, только нужно договоривать до КОНЦА: - КТО дал приказ изьять эти народные деньги из Фонда и направить их на выплату медперсонала во время Ковида ??Тот КТО самый главный у нас в стране!!!И где был этот депутат в то время, и почему он это не сказал в то время ???
А это, детектив, правильный вопрос. Я робот(с)!
Главное на себя не выйти
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