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≡ Междугородний автобус врезался в грузовой и легковой автомобили на трассе в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47711
Междугородний автобус врезался в грузовой и легковой автомобили на трассе в Костанайской области
Отправлено: 09.10.23 - 15:37
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68-летний водитель международного рейсового автобуса сообщением «Екатеринбург - Рудный» столкнулся с автомашинами «KIA SPORTAGE» и «МА3-551605», припаркованными на обочине.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
377
Междугородний автобус врезался в грузовой и легковой автомобили на трассе в Костанайской области
Отправлено: 09.10.23 - 15:37
#1
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68 летний водитель пассажирского автобуса и 70 летний президент страны, обоим пора на пенсию, пока всех не угробили

[Исправлено: Ильяс, 09.10.2023 - 15:38]
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
350
Re: Междугородний автобус врезался в грузовой и легковой...
Отправлено: 09.10.23 - 16:39
#2
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Цитата:
припаркованными на обочине.
Судя по фото, МАЗ не был припаркован на обочине. До центральной прерывистой линии судя по фото порядка 1 метра. Т.е. он тупо остановился на краю полосы.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4887
Re: Междугородний автобус врезался в грузовой и легковой...
Отправлено: 09.10.23 - 20:00
#3
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Многие фуры и большегрузы при замене колёс останавливаются на краю полосы: - если на обочине, то домкрат проваливается в грунт.
Может он колеса бортировал ??
И "столкнулся" - этот же термин употребляется профессионально, если произошло ВСТРЕЧНОЕ столкновение, так вроде ??
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