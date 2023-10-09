Re: Междугородний автобус врезался в грузовой и легковой...

Отправлено: - 20:00

Многие фуры и большегрузы при замене колёс останавливаются на краю полосы: - если на обочине, то домкрат проваливается в грунт.

Может он колеса бортировал ??

И "столкнулся" - этот же термин употребляется профессионально, если произошло ВСТРЕЧНОЕ столкновение, так вроде ??