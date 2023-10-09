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≡ Незастрахованных в ОСМС казахстанцев могут ограничить в праве водить автомобиль
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47711
Незастрахованных в ОСМС казахстанцев могут ограничить в праве водить автомобиль
Отправлено: 09.10.23 - 16:09
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В Казахстане планируют ограничивать возможность водить автомобиль незастрахованным в системе обязательного социального медстрахования (ОСМС) гражданам. Об этом сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
377
Re: Незастрахованных в ОСМС казахстанцев могут ограничить в...
Отправлено: 09.10.23 - 16:09
#1
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Коротко: Бабло кончается, а перспектив никаких.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4887
Re: Незастрахованных в ОСМС казахстанцев могут ограничить в...
Отправлено: 09.10.23 - 18:41
#2
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Второй и пятый пункт условии, предлагаемый министром: - прямое нарушение Конституции, ст.14: "...все равны перед законом..."
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3053
Re: Незастрахованных в ОСМС казахстанцев могут ограничить в...
Отправлено: 09.10.23 - 18:55
#3
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Что важнее финансовая устойчивость фонда или права человека? По мнению министра видимо второе.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3053
Re: Незастрахованных в ОСМС казахстанцев могут ограничить в...
Отправлено: 09.10.23 - 18:58
#4
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У меня есть ещё одно предложение те , кто не делает соцотчислений лишить права на бесплатное обучение их детей в государственных школах. Кто не платит налоги запретить им законодательно есть. Ну ещё можно пару тройку несуразностей придумать
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4929
Re: Незастрахованных в ОСМС казахстанцев могут ограничить в...
Отправлено: 09.10.23 - 19:10
#5
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Цитата:
saba:
Кто не платит налоги запретить им законодательно есть.

солнцееды существуют - народ массово ринется изучать новое "питание" - не выход.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3053
Re: Незастрахованных в ОСМС казахстанцев могут ограничить в...
Отправлено: 09.10.23 - 19:14
#6
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Цитата:
Алиса:
не выход.

Да ну никак не удается наполнить и переполнить казну. Как это в Чиполлино: После того как ввели налог на воздух вы стали меньше дышать Возмутительно!"
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4887
Незастрахованных в ОСМС казахстанцев могут ограничить в праве водить автомобиль
Отправлено: 09.10.23 - 19:40
#7
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Цитата:
saba:
мнению министра видимо второе.


Вы не ошиблись ?? Может первое??
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4887
Незастрахованных в ОСМС казахстанцев могут ограничить в праве водить автомобиль
Отправлено: 09.10.23 - 19:42
#8
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Цитата:
saba:
пару тройку несуразностей придумать


Или переходить на зелёный свет: - пусть переходят на красный- быстрей помрут, раз не отчисляют налоги на БЕСПЛАТНОЕ медобслуживание.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3053
Незастрахованных в ОСМС казахстанцев могут ограничить в праве водить автомобиль
Отправлено: 09.10.23 - 19:55
#9
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Цитата:
ACROS:
Вы не ошиблись ?? Может первое??

Да вот с мозгами что то случилось, видимо отключились, а может их и не было, хорошо товарищи вовремя подсказали пойду поищу.
Конечно первое.
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Maks2507
§ Maks2507
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
85
Незастрахованных в ОСМС казахстанцев могут ограничить в праве водить автомобиль
Отправлено: 09.10.23 - 20:13
#10
Комментарий проходит проверку.
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Maks2507
§ Maks2507
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
85
Незастрахованных в ОСМС казахстанцев могут ограничить в праве водить автомобиль
Отправлено: 09.10.23 - 20:25
#11
Комментарий проходит проверку.
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