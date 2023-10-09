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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3612
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.10.23 - 17:43
#10981
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Цитата:
abaika95:
это ты про американских инженеров которые в 30ые


Знакомая песня!

Цитата:
abaika95:
все что строилось в ссср построено не русскими а всеми народами и все народы за него воевали р


Напомнить тебе речь Сталина о роли русского народа в Победе ВОВ?

Спорить с абайками бесполезно: море слов, игнорирование фактов, спекуляция на самоуважении нацменов, умение вертеться "на сковородке"
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14188
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.10.23 - 17:48
#10982
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Цитата:
таноми52:
Напомнить тебе речь Сталина о роли русского народа в Победе ВОВ?

сталин же враг русских? культ личности, 20 сьезд, русский хрущев его обругал же а при русском горбачеве вскрылись все злодеяния этого грузина?

или там где надо грузин хороший получается?)))


вот так вот
пели нам пели 70 лет песню про интернационализм
про единый советский народ
а потом оказалось что это все песня для тех кто должен в ножки клонятся русским националистам получается?
все должны быть интернациональны но при этом помнить кто им города построил?))))
не мудрено что ссср в итоге распался от того что москвичи не вышли его защищать)) ссср враг русских нацистов тобиш власовцев

вот теперь понятно
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14188
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.10.23 - 17:48
#10983
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Цитата:
таноми52:
Знакомая песня!

ну так будет благодарность американскому народу или не дождемся?

начинайте всем скопом благодарить а мы посмотрим))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14188
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.10.23 - 17:53
#10984
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считаю так раз тут пошли такие деления

в войне победили грузины
и построили нам тут все грузины
остальные у них просто были рабочими и исполнителями там большого ума не надо как макс пишет
грузин сталин и грузин берия все это сделали и все должны благодарить грузию
потому что только грузины в 1956 году вышли на массовый митинг в тбилиси против "доклада Хрущёва о развенчании культа личности сталина"
то есть грузины справедливо решили что русский генсек решил попереть против их грузинского лидера

таноми, макс все так или не так что то?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31861
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.10.23 - 17:55
#10985
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Вечная память



Убит трусливо, как и Пригожин..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3053
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.10.23 - 18:52
#10986
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Цитата:
таноми52:
Уважаю чувство самокритики!

Так прогресс, уже 2 человека на форуме лишили меня мозгов, в порядке самокритики после 3 го человека буду и сам так считать и пойду пускать мыльные пузыри . Точно мозгов нет, хотел написать и задумался. как правильно. Изо рта или просто со рта.Не хватало чтобы ещё и безграмотным объявили.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4887
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.10.23 - 19:02
#10987
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Цитата:
таноми52:
пятая колонна?


Это пошло от генерала Франко: - он первооткрыватель этой фразы.
А, вот что сказал ваш любимый и не только ваш, Путин по поводу "пятой колонны": -"...это люди которых используют в интересах другого государств, для достижения чуждых нам политических целей...".

Чуждая нам политическая цель, в моём понимании: -" ..на ровном месте и без на то основании, обвинять местное коренное население в мифической русофобии....", чем, например, и занимается небезизвестный вам Скептик ( это только один из примеров).
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4887
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.10.23 - 19:07
#10988
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Цитата:
таноми52:
Спорить с абайками бесполезно:


Зачем вы так: - по уровню интеллекта и умению преподнести факты ему тут нет равных, хотя лично мне он тоже не очень: - но что есть, то есть - он умеет логически правильно и с фактами построить свою мысль и довести её до оппонента - это нужно признать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31861
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.10.23 - 19:13
#10989
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Настоящий Герой России, не такой, который забивает русских до смерти, как Адам..


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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4887
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.10.23 - 19:30
#10990
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Цитата:
таноми52:
о чём сейчас задумываются оставшиеся здесь русские, видя как нагнетается русофобия


Да, ни о чём: - Ленин назвал бы это: "...буря в стакане..", то есть несуществующей и надуманной проблемой, явно высосанной из пальца Шириновскими, Никоновыми и прочими.

Миллионы оставшихся здесь русскоязычных не страдают такой чепухой, как мифическая русофобия - они даже и не знают что это такое.
Да, надо признать: - существует БЫТОВОЙ национализм- он присущ любой нации и в любой стране и это, я бы назвал - ЗДОРОВЫЙ национализм.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4887
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.10.23 - 19:35
#10991
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Цитата:
saba:
Изо рта или просто со рта


Правильней будет, наверное: "...пузыри изо рта...", а со рта это: - типа - "...со рта вытекло...."
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