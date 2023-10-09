таноми52: Напомнить тебе речь Сталина о роли русского народа в Победе ВОВ?
сталин же враг русских? культ личности, 20 сьезд, русский хрущев его обругал же а при русском горбачеве вскрылись все злодеяния этого грузина?
или там где надо грузин хороший получается?)))
вот так вот пели нам пели 70 лет песню про интернационализм про единый советский народ а потом оказалось что это все песня для тех кто должен в ножки клонятся русским националистам получается? все должны быть интернациональны но при этом помнить кто им города построил?)))) не мудрено что ссср в итоге распался от того что москвичи не вышли его защищать)) ссср враг русских нацистов тобиш власовцев
в войне победили грузины и построили нам тут все грузины остальные у них просто были рабочими и исполнителями там большого ума не надо как макс пишет грузин сталин и грузин берия все это сделали и все должны благодарить грузию потому что только грузины в 1956 году вышли на массовый митинг в тбилиси против "доклада Хрущёва о развенчании культа личности сталина" то есть грузины справедливо решили что русский генсек решил попереть против их грузинского лидера
Так прогресс, уже 2 человека на форуме лишили меня мозгов, в порядке самокритики после 3 го человека буду и сам так считать и пойду пускать мыльные пузыри . Точно мозгов нет, хотел написать и задумался. как правильно. Изо рта или просто со рта.Не хватало чтобы ещё и безграмотным объявили.
Это пошло от генерала Франко: - он первооткрыватель этой фразы. А, вот что сказал ваш любимый и не только ваш, Путин по поводу "пятой колонны": -"...это люди которых используют в интересах другого государств, для достижения чуждых нам политических целей...".
Чуждая нам политическая цель, в моём понимании: -" ..на ровном месте и без на то основании, обвинять местное коренное население в мифической русофобии....", чем, например, и занимается небезизвестный вам Скептик ( это только один из примеров).
Зачем вы так: - по уровню интеллекта и умению преподнести факты ему тут нет равных, хотя лично мне он тоже не очень: - но что есть, то есть - он умеет логически правильно и с фактами построить свою мысль и довести её до оппонента - это нужно признать.
таноми52: о чём сейчас задумываются оставшиеся здесь русские, видя как нагнетается русофобия
Да, ни о чём: - Ленин назвал бы это: "...буря в стакане..", то есть несуществующей и надуманной проблемой, явно высосанной из пальца Шириновскими, Никоновыми и прочими.
Миллионы оставшихся здесь русскоязычных не страдают такой чепухой, как мифическая русофобия - они даже и не знают что это такое. Да, надо признать: - существует БЫТОВОЙ национализм- он присущ любой нации и в любой стране и это, я бы назвал - ЗДОРОВЫЙ национализм.
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