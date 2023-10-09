Re: Незастрахованных в ОСМС казахстанцев могут ограничить в...

Отправлено: - 18:58

У меня есть ещё одно предложение те , кто не делает соцотчислений лишить права на бесплатное обучение их детей в государственных школах. Кто не платит налоги запретить им законодательно есть. Ну ещё можно пару тройку несуразностей придумать