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МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47711
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 08.10.23 - 20:28
- Посольство Казахстана в Тель-Авиве поддерживает постоянный контакт с нашими гражданами, находящимися в Израиле, – говорится в сообщении. - Создана горячая линия посольства, формируется список граждан РК для оказания им дальнейшего содействия в возращении на Родину.
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Re: МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из...
Отправлено: 09.10.23 - 16:56
Цитата:
Хорошо!
А поводом для заварушки тоже послужит желание вступить в НАТО и устроить их базы в Казахстане?
ACROS:
Хорошо, тогда так: - простой тест
Хорошо, тогда так: - простой тест
Хорошо!
А поводом для заварушки тоже послужит желание вступить в НАТО и устроить их базы в Казахстане?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14188
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 09.10.23 - 16:56
Цитата:
существовали
может мой прямой предок вообще чингисхан не думала об этом к примеру?)) в Казахстане есть такой экзотический род Төре им кому быть благодарным? )) Цитата:
я?? приведи номер сообщения где я так пишу и горжусь этим?) а то ощущение что ты постоянно общаешься с каким то моим фантомом Цитата:
да дед пролетарий его отец пролетарий
строили тут ДЛЯ СЕБЯ
города возводили, промышленность, дороги ДЛЯ СЕБЯ, на фронт ходили под москву, ржев ЗА СЕБЯ И ТОГО ПАРНЯ ( за себя и за сашку)
вместе с украинцами раскулаченными, поляками с львова высланными, немцами с повольжья переселенными, чеченцами,евреями жили не тужили))
а потом приходит нацист и говорит а ну давай в ноги мне кланяйся т.к. мой дед воспитал меня нацисткой и он вам тут все построил!
спасибо))) я еще могу открытку с благодарностью выписать) пиши адрес) Цитата:
почему исподтишка если он прямо пишет тех кого он считает врагом?))
таноми52:
Выходит, твоих предков в тех местах, и в то время не существовало?
Выходит, твоих предков в тех местах, и в то время не существовало?
существовали
может мой прямой предок вообще чингисхан не думала об этом к примеру?)) в Казахстане есть такой экзотический род Төре им кому быть благодарным? )) Цитата:
таноми52:
Так что ж ты всё гордишься, что твои "предки" 300 лет Русь гнобили?
Так что ж ты всё гордишься, что твои "предки" 300 лет Русь гнобили?
я?? приведи номер сообщения где я так пишу и горжусь этим?) а то ощущение что ты постоянно общаешься с каким то моим фантомом Цитата:
таноми52:
Впечатляет! Учитывая объём "промышленных объектов" (Байконур, атомный опреснитель воды, ССГок пр., да даже поднятая целина...) Ай да дед... Цитата: " также как и все..." и ещё сотня человек!
Впечатляет! Учитывая объём "промышленных объектов" (Байконур, атомный опреснитель воды, ССГок пр., да даже поднятая целина...) Ай да дед... Цитата: " также как и все..." и ещё сотня человек!
да дед пролетарий его отец пролетарий
строили тут ДЛЯ СЕБЯ
города возводили, промышленность, дороги ДЛЯ СЕБЯ, на фронт ходили под москву, ржев ЗА СЕБЯ И ТОГО ПАРНЯ ( за себя и за сашку)
вместе с украинцами раскулаченными, поляками с львова высланными, немцами с повольжья переселенными, чеченцами,евреями жили не тужили))
а потом приходит нацист и говорит а ну давай в ноги мне кланяйся т.к. мой дед воспитал меня нацисткой и он вам тут все построил!
спасибо))) я еще могу открытку с благодарностью выписать) пиши адрес) Цитата:
таноми52:
Это не что иное, как исподтишка формирование образа врага!
Это не что иное, как исподтишка формирование образа врага!
почему исподтишка если он прямо пишет тех кого он считает врагом?))
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 09.10.23 - 17:13
Цитата:
Сколько таких пролетариев было в Казахстане, когда Советская власть начала его развивать?
И какой потенциал был у казахской нации на тот момент, чтобы осилить все объёмы развития республики?
Если ты и Акрос забыли о политкорректности (нарушение Правил), то прямо скажу: да, в процветании Казахстана на момент развала СССР -ЗАСЛУГА "понаехавших"
Ты сам неоднократно тыкал, что таковых здесь было гораздо больше, чем местгн\х, да к тому же занятых в основном в с\х-ве.
Так что благодарность не будет лишней.
А на счёт того, что требуют "в ноги кланяться", то это твои извращения. Просто хотят, чтобы не принижали того, что было сделано, не тыкали "колонизаторы", агрессоры и т.п.
В чем наибольшая заслуга принадлежит тебе.
abaika95:
да дед пролетарий его отец пролетарий
да дед пролетарий его отец пролетарий
Сколько таких пролетариев было в Казахстане, когда Советская власть начала его развивать?
И какой потенциал был у казахской нации на тот момент, чтобы осилить все объёмы развития республики?
Если ты и Акрос забыли о политкорректности (нарушение Правил), то прямо скажу: да, в процветании Казахстана на момент развала СССР -ЗАСЛУГА "понаехавших"
Ты сам неоднократно тыкал, что таковых здесь было гораздо больше, чем местгн\х, да к тому же занятых в основном в с\х-ве.
Так что благодарность не будет лишней.
А на счёт того, что требуют "в ноги кланяться", то это твои извращения. Просто хотят, чтобы не принижали того, что было сделано, не тыкали "колонизаторы", агрессоры и т.п.
В чем наибольшая заслуга принадлежит тебе.
Re: МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из...
Отправлено: 09.10.23 - 17:13
Цитата:
Немного не так, скорее совсем не так: - они не ВРАГИ, они такие какие есть - они
ВСЕГДА смотрят в сторону России, тем более связь с исторической родиной у них не прервана( там жили и живут их родственники) и у них на генном уровне заложено: - Россия-Мать; Россия-Родина.
abaika95:
он считает врагом?
он считает врагом?
Немного не так, скорее совсем не так: - они не ВРАГИ, они такие какие есть - они
ВСЕГДА смотрят в сторону России, тем более связь с исторической родиной у них не прервана( там жили и живут их родственники) и у них на генном уровне заложено: - Россия-Мать; Россия-Родина.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1831
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 09.10.23 - 17:14
Уважаемые пользователи. Идет отклонение от темы статьи. Далее будем удалять.
И прошу воздержаться от обобщений. Чтобы не было потом обвинений в разжигании межнациональной розни.
И прошу воздержаться от обобщений. Чтобы не было потом обвинений в разжигании межнациональной розни.
Re: МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из...
Отправлено: 09.10.23 - 17:14
Цитата:
Разве такое возможно: - Зеленский вроде еврей по национальности ??
родом из Шанхая2022:
Киев мог передать палестинскому движению ХАМАС оружие удара по Израилю,
Киев мог передать палестинскому движению ХАМАС оружие удара по Израилю,
Разве такое возможно: - Зеленский вроде еврей по национальности ??
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 09.10.23 - 17:16
Цитата:
Это меня не удивляет.
Удивляет позиция редакции, которая уже "ничтоже сумняше" допускает такую прямоту!
Привет, господин Гафуров!
[Исправлено: таноми52, 09.10.2023 - 17:17]
abaika95:
почему исподтишка если он прямо пишет тех кого он считает врагом?))
почему исподтишка если он прямо пишет тех кого он считает врагом?))
Это меня не удивляет.
Удивляет позиция редакции, которая уже "ничтоже сумняше" допускает такую прямоту!
Привет, господин Гафуров!
[Исправлено: таноми52, 09.10.2023 - 17:17]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14188
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 09.10.23 - 17:25
поздно прочитал сообщение от редакции перевожу во флуд)
а хамас проиграет
не те силы у него)
[Исправлено: abaika95, 09.10.2023 - 17:26]
а хамас проиграет
не те силы у него)
[Исправлено: abaika95, 09.10.2023 - 17:26]
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 09.10.23 - 17:25
Цитата:
Никто и не спорит: - КПСС и ВЛКСМ направляла сюда лучшие умы и передовую молодежь, и они приезжали сюда НЕ БЕСПЛАТНО, а получали хорошие деньги по тем временам, в виде высоких зарплат и районированых надбавок и не только деньги, но и звания, ордена, медали и высокие посты в Москве и других центральных органах власти, а те кто тут остался - получили более высокий уровень жизни, нежели в той же нищенской российском нечерноземье.
Так что : - приехали, поработали и получили СВОЁ и ВСЁ на этом.
таноми52:
процветании Казахстана на момент развала СССР -ЗАСЛУГА "понаехавших"
процветании Казахстана на момент развала СССР -ЗАСЛУГА "понаехавших"
Никто и не спорит: - КПСС и ВЛКСМ направляла сюда лучшие умы и передовую молодежь, и они приезжали сюда НЕ БЕСПЛАТНО, а получали хорошие деньги по тем временам, в виде высоких зарплат и районированых надбавок и не только деньги, но и звания, ордена, медали и высокие посты в Москве и других центральных органах власти, а те кто тут остался - получили более высокий уровень жизни, нежели в той же нищенской российском нечерноземье.
Так что : - приехали, поработали и получили СВОЁ и ВСЁ на этом.
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 09.10.23 - 17:26
Цитата:
Может и так, не спорю.
abaika95:
россию все любят издалека
россию все любят издалека
Может и так, не спорю.
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 09.10.23 - 17:42
Цитата:
А, что такого было в моём посте ??
Обобщение в виде слова "нечисть" обозначающую некую группу форумчан - это не моё слово, это ввёл в оборот Алекс, но вы почему то по какой то причине его не одёрнули, так же как и не одёрнули Скептика, когда он утверждал что в Казахстане на ОФИЦИАЛЬНОМ уровне с младших классов ввели ЗАПРЕТ на изучение русского языка.
И в моём посте простые гипотетические слова, типа: " ..Родина-Мать зовёт.." , " ...а, ты записался в добровольцы..." и где вы тут увидели "...разжигание межнациональной вражды..." ???
Считаю, что вы подошли к моему посту слишком ТЕНДЕНЦИОЗНО-ОДНОБОКО и БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО и думаю вам нужно восстановить мой коммент.
Тимур Гафуров:
воздержаться от обобщений
воздержаться от обобщений
А, что такого было в моём посте ??
Обобщение в виде слова "нечисть" обозначающую некую группу форумчан - это не моё слово, это ввёл в оборот Алекс, но вы почему то по какой то причине его не одёрнули, так же как и не одёрнули Скептика, когда он утверждал что в Казахстане на ОФИЦИАЛЬНОМ уровне с младших классов ввели ЗАПРЕТ на изучение русского языка.
И в моём посте простые гипотетические слова, типа: " ..Родина-Мать зовёт.." , " ...а, ты записался в добровольцы..." и где вы тут увидели "...разжигание межнациональной вражды..." ???
Считаю, что вы подошли к моему посту слишком ТЕНДЕНЦИОЗНО-ОДНОБОКО и БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО и думаю вам нужно восстановить мой коммент.
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 09.10.23 - 17:45
Цитата:
Если это ТАК и ЕСТЬ и если это РЕАЛЬНОСТЬ - что тут удивительного ?? И это не оскорбление кого либо или какой либо нации - это реальность !!! Зачем быть ХАНЖОЙ: вы вроде этим не страдали..
таноми52:
допускает такую прямоту!
допускает такую прямоту!
Если это ТАК и ЕСТЬ и если это РЕАЛЬНОСТЬ - что тут удивительного ?? И это не оскорбление кого либо или какой либо нации - это реальность !!! Зачем быть ХАНЖОЙ: вы вроде этим не страдали..
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 09.10.23 - 17:56
Цитата:
А, что такое "политкорректность" - это наверное, когда Макс пишет: " ..чем чем то заниматься ...., лучше вам, аульным, пасти баранов....", или Алекс пишет: - "...нечисть повылазила....", или Скептик заявляет: - " в младших классах официально запретили преподавать русский язык...".
Тогда эти стандарты, в том числе и по политкорректности, (пресловутые Правила) пусть буду ОДИНАКОВЫ для ВСЕХ.
таноми52:
политкорректности
политкорректности
А, что такое "политкорректность" - это наверное, когда Макс пишет: " ..чем чем то заниматься ...., лучше вам, аульным, пасти баранов....", или Алекс пишет: - "...нечисть повылазила....", или Скептик заявляет: - " в младших классах официально запретили преподавать русский язык...".
Тогда эти стандарты, в том числе и по политкорректности, (пресловутые Правила) пусть буду ОДИНАКОВЫ для ВСЕХ.
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