Отправлено: - 17:28

таноми52: Сколько таких пролетариев было в Казахстане, когда Советская власть начала его развивать? И какой потенциал был у казахской нации на тот момент, чтобы осилить все объёмы развития республики? Если ты и Акрос забыли о политкорректности (нарушение Правил), то прямо скажу: да, в процветании Казахстана на момент развала СССР -ЗАСЛУГА "понаехавших"

таноми52: Ты сам неоднократно тыкал, что таковых здесь было гораздо больше, чем местгн\х, да к тому же занятых в основном в с\х-ве. Так что благодарность не будет лишней.

таноми52: Просто хотят, чтобы не принижали того, что было сделано, не тыкали "колонизаторы", агрессоры и т.п. В чем наибольшая заслуга принадлежит тебе.

ACROS: ВСЕГДА смотрят в сторону России, тем более связь с исторической родиной у них не прервана( там жили и живут их родственники) и у них на генном уровне заложено: - Россия-Мать; Россия-Родина.

Цитата:понаехвоших это ты про американских инженеров которые в 30ые выучили советских инженеров а те уже начали в 60ые70ые вторую индустриализацию по возведению крупных объектов промышленности в Казахстане? да окей спасибо американским инженерам что приехали в чужую страну для себя и поделились опытом! думаю не надо забывать что были такие люди)Цитата:лишней кому? украинцам раскулаченым, зекам сосланым или полякам из львова? а может быть японским военнопленным? кому в ножки то поклонятся мне никто объяснить не может? ходят вокруг до около а я темный не знаю кого благодарить за то что мой дед всю жизнь на стройках отпахал)) Цитата:кем было сделано ? ну конкретней назови? мой дед работал на стройке твой дед (к примеру) шапками торговал, и? я тебе спасибо сказать должен и не забывать какой у тебя дед был шапкопродователь?)))вы прежде чем себя с кем то ассоциировать хоть бы безграмотность бы свою ликвидировалиссср не страна русских и все что строилось в ссср построено не русскими а всеми народами и все народы за него воевали разве не так в ссср официально говорилось? а раз так то все деления типа-мы русские вам тут все построили уходят в разряд нацизма и власовщины когда нацист хочет чтобы перед ним другие вечно кланялись а эт окомплекс неполноценности поэтому всех любителей тыкать про благодарность лечить принудительно надо)) Цитата:ой да нет у них этого)) пафос это все дешевый) россию все любят издалека) а у местных как там только заварушка и у россиялюбителя деньги на переезд есть они все сразу оттуда сдрыснут нет больше патриота россии чем человек живущий на брайтон бич)) от того и смешнее))