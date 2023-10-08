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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 16:01
Цитата:
Конечно уровень у меня ниже плинтуса, но подпевать я никогда ещё в жизни не подпевал, возможно в первом классе в хоре. А вот какая правда и в чём она? Я ни разу не увидел её со стороны Максафа. Постоянные ужимки и передёргивания ,замаскированные смайликами, а зачастую провокации , причём психологически очень выверенные и безопасные для него, ведь он останется в стороне. Тут я согласен Максаф гораздо умнее меня,моих мозгов на это точно не хватит.
Насчёт оскорблений со стороны меня, они тут вроде запрещены и все сообщения проходят модерацию. И да у меня негативное отношение к Максафу и я его не скрываю. Надеюсь имею на это право, и это не сочтётся за подпевание высоким умам нашего форума.
alex_60:
показываете свой уровень .
показываете свой уровень .
Конечно уровень у меня ниже плинтуса, но подпевать я никогда ещё в жизни не подпевал, возможно в первом классе в хоре. А вот какая правда и в чём она? Я ни разу не увидел её со стороны Максафа. Постоянные ужимки и передёргивания ,замаскированные смайликами, а зачастую провокации , причём психологически очень выверенные и безопасные для него, ведь он останется в стороне. Тут я согласен Максаф гораздо умнее меня,моих мозгов на это точно не хватит.
Насчёт оскорблений со стороны меня, они тут вроде запрещены и все сообщения проходят модерацию. И да у меня негативное отношение к Максафу и я его не скрываю. Надеюсь имею на это право, и это не сочтётся за подпевание высоким умам нашего форума.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19112
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 16:57
Азиада закончилась.
Казахстан показал худший результат
по количеству "золота" за всю историю участия в Азиатских играх .
11 место.
Узбекистан - пятое.
Северная Корея- 10.
1. Китай — 201-111-71 (383)
2. Япония — 52-67-69 (188)
3. Южная Корея — 42-59-89 (190)
4. Индия — 28-38-41 (107)
5. Узбекистан — 22-18-31 (71)
6. Тайвань — 19-20-28 (67)
7. Иран — 13-21-20 (54)
8. Таиланд — 12-14-32 (58)
9. Бахрейн — 12-3-5 (20)
10. Северная Корея — 11-18-10 (39)
Казахстан показал худший результат
по количеству "золота" за всю историю участия в Азиатских играх .
11 место.
Узбекистан - пятое.
Северная Корея- 10.
1. Китай — 201-111-71 (383)
2. Япония — 52-67-69 (188)
3. Южная Корея — 42-59-89 (190)
4. Индия — 28-38-41 (107)
5. Узбекистан — 22-18-31 (71)
6. Тайвань — 19-20-28 (67)
7. Иран — 13-21-20 (54)
8. Таиланд — 12-14-32 (58)
9. Бахрейн — 12-3-5 (20)
10. Северная Корея — 11-18-10 (39)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 19:26
Цитата:
Могло быть ещё хуже, если бы не экзотические виды типа джиу джитсу
alex_60:
Казахстан показал худший результат
Казахстан показал худший результат
Могло быть ещё хуже, если бы не экзотические виды типа джиу джитсу
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 20:41
Цитата:
А в других городах всё состыковалось, даже в Актюбинске такой же ледовый работает, та же фирма строила.
saba: Правда вышла несостыковка. Фирму создавали под строительство, соответственно опыта эксплуатации на бумаге ноль, а там и дети и госзаказ поэтому и не прошли по тендеру.
А в других городах всё состыковалось, даже в Актюбинске такой же ледовый работает, та же фирма строила.
1
(Полноправные пользователи)
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- 17.01.12
- Сообщений:
- 31860
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.10.23 - 10:28
Хех..
Так быстро и неожиданно стал ПП.
Думал, если лишают статуса досрочно, это минимум неделя.
Так быстро и неожиданно стал ПП.
Думал, если лишают статуса досрочно, это минимум неделя.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.10.23 - 11:25
Цитата:
Ну да там всё работает. Вчера с одним перевозчиком "серого импорта" в Россию разговаривал. Он вёз ввезённые из Грузии, через Кыргызстан 2 Лексуса в Россию. Тоже жаловался , что у нас на границе не такие. Сказал:" Гордые или тупые". По телефону договорился перейти границу в Актобе. Видимо как и в вопросе с ледовым дворцом более гибкие порядки там.
[Исправлено: saba, 09.10.2023 - 11:26]
maxsaf:
даже в Актюбинске такой же ледовый работает
даже в Актюбинске такой же ледовый работает
Ну да там всё работает. Вчера с одним перевозчиком "серого импорта" в Россию разговаривал. Он вёз ввезённые из Грузии, через Кыргызстан 2 Лексуса в Россию. Тоже жаловался , что у нас на границе не такие. Сказал:" Гордые или тупые". По телефону договорился перейти границу в Актобе. Видимо как и в вопросе с ледовым дворцом более гибкие порядки там.
[Исправлено: saba, 09.10.2023 - 11:26]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.10.23 - 11:32
Цитата:
Повторяетесь? С какой целью?
Тоже повторюсь, с той же целью:
Приятно цитировать своего кумира, Кайрат? Душу тешит?
А вот мой кумир -Абай!
"О казахи мои! Мой бедный народ!
Жестким усом небритым прикрыл ты рот.
Кровь – на правой щеке, на левой – жир…
Где же правда? Твой разум не разберет."
Kairat stayer:
Да, и Алла Пугачёва, кумир сотни миллионов людей, выросших слушая её песни, в прошлом году сказала: были холопами-стали рабами!
Да, и Алла Пугачёва, кумир сотни миллионов людей, выросших слушая её песни, в прошлом году сказала: были холопами-стали рабами!
Повторяетесь? С какой целью?
Тоже повторюсь, с той же целью:
Приятно цитировать своего кумира, Кайрат? Душу тешит?
А вот мой кумир -Абай!
"О казахи мои! Мой бедный народ!
Жестким усом небритым прикрыл ты рот.
Кровь – на правой щеке, на левой – жир…
Где же правда? Твой разум не разберет."
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.10.23 - 11:37
Цитата:
А я воспринимаю это, как тонкую иронию и сарказм..
Цитата:
На самом деле, проявляется чувство такта
Цитата:
Уважаю чувство самокритики!
saba:
со стороны Максафа. Постоянные ужимки и передёргивания ,замаскированные смайликами,
со стороны Максафа. Постоянные ужимки и передёргивания ,замаскированные смайликами,
А я воспринимаю это, как тонкую иронию и сарказм..
Цитата:
saba:
а зачастую провокации , причём психологически очень выверенные
а зачастую провокации , причём психологически очень выверенные
На самом деле, проявляется чувство такта
Цитата:
saba:
Максаф гораздо умнее меня,моих мозгов на это точно не хватит.
Максаф гораздо умнее меня,моих мозгов на это точно не хватит.
Уважаю чувство самокритики!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.10.23 - 12:26
Цитата:
Прав Виталя, АЭС должны американцы строить. Иначе Абайка скажет, что это его дед построил, лично бетон все пять лет строительства заливал, а россияне просто в конце пришли, кнопку какую то нажали, и все лавры себе забрали. А лучше вообще, стройте сами, без американцев, и без россиян с французами. Своими силами стройте, и тогда вам точно никого благодарить не прийдётся.
abaika95: мы вам тут города построили а вы нам тут не кланяетесь в ответ! представляю что бы сказал мой дед который также как и все строил эти города и работал на стройках по возведению промышленных объектов он кому должен быть благодарен?
Прав Виталя, АЭС должны американцы строить. Иначе Абайка скажет, что это его дед построил, лично бетон все пять лет строительства заливал, а россияне просто в конце пришли, кнопку какую то нажали, и все лавры себе забрали. А лучше вообще, стройте сами, без американцев, и без россиян с французами. Своими силами стройте, и тогда вам точно никого благодарить не прийдётся.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14188
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.10.23 - 17:12
Цитата:
добринцова оскорблять думаю не надо, не замечал от него никаких имперских или нац замашек
юджин вообще пропал видимо уже перебрался в тюмень и живет спокойно в газовой столице
вит непонятный
скептик зетник открытый
таноми в ту же степь, против долгой войны но за блицкриг это если бы россия за 3 дня киев взяла без своих масштабных потерь а когда потери большие ей это не нравится
Цитата:
ааааааа вот так вот заговорили))
то есть когда американские инженера приехали магнитку строить, и остальные промышленные объекты ссср
выучили тысячи советских инженеров (за бабки вырученные с продажи скота и зерна к слову а в это время люди по всей стране пухли с голода)
когда американцы в 30ые начали поставлять в ссср станки, и конвейера когда продали сюда заводы форда, паккарда и студебекера а их инженера возводили и монтировали это все а советский вася только лопатой цемент мешал
русские американцам спасибо сказали? вышли так в поле покланялись до сохи и так душевно-спасибо джон за то что приехал и нас крестьян сиволапых научил машины производить! были такие случаи? чето не слышал о таком
может юридические правопреемники ссср из российской федерации которые на магнитке или челябинском тракторном сейчас работают спасибо америке говорят? тоже не слышал
а может россияне за лендлиз благодарят сша? ведь американцы могли не посылать ничего идейному противнику и мерли бы советские бойцы в промышленных масштабах без бинтов, медикаментов, тушенки американской, алюминия для движков на танки, станков для производства снарядов, да буквально без ботинков и хлопка на ватники
поблагодарили белого господина за помощь?) не слышал чето
не благодарные скоты что-ли получается по твоей логике? а ? макс расскажи очень интересно послушать про российскую неблагодарность то)))
ACROS: в виде алекса, добринцова, юджина, вита, скептикаалекс зетник открытый
добринцова оскорблять думаю не надо, не замечал от него никаких имперских или нац замашек
юджин вообще пропал видимо уже перебрался в тюмень и живет спокойно в газовой столице
вит непонятный
скептик зетник открытый
таноми в ту же степь, против долгой войны но за блицкриг это если бы россия за 3 дня киев взяла без своих масштабных потерь а когда потери большие ей это не нравится
Цитата:
maxsaf:
Иначе Абайка скажет, что это его дед построил, лично бетон все пять лет строительства заливал, а россияне просто в конце пришли, кнопку какую то нажали, и все лавры себе забрали. А лучше вообще, стройте сами, без американцев, и без россиян с французами. Своими силами стройте, и тогда вам точно никого благодарить не прийдётся.
Иначе Абайка скажет, что это его дед построил, лично бетон все пять лет строительства заливал, а россияне просто в конце пришли, кнопку какую то нажали, и все лавры себе забрали. А лучше вообще, стройте сами, без американцев, и без россиян с французами. Своими силами стройте, и тогда вам точно никого благодарить не прийдётся.
ааааааа вот так вот заговорили))
то есть когда американские инженера приехали магнитку строить, и остальные промышленные объекты ссср
выучили тысячи советских инженеров (за бабки вырученные с продажи скота и зерна к слову а в это время люди по всей стране пухли с голода)
когда американцы в 30ые начали поставлять в ссср станки, и конвейера когда продали сюда заводы форда, паккарда и студебекера а их инженера возводили и монтировали это все а советский вася только лопатой цемент мешал
русские американцам спасибо сказали? вышли так в поле покланялись до сохи и так душевно-спасибо джон за то что приехал и нас крестьян сиволапых научил машины производить! были такие случаи? чето не слышал о таком
может юридические правопреемники ссср из российской федерации которые на магнитке или челябинском тракторном сейчас работают спасибо америке говорят? тоже не слышал
а может россияне за лендлиз благодарят сша? ведь американцы могли не посылать ничего идейному противнику и мерли бы советские бойцы в промышленных масштабах без бинтов, медикаментов, тушенки американской, алюминия для движков на танки, станков для производства снарядов, да буквально без ботинков и хлопка на ватники
поблагодарили белого господина за помощь?) не слышал чето
не благодарные скоты что-ли получается по твоей логике? а ? макс расскажи очень интересно послушать про российскую неблагодарность то)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14188
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.10.23 - 17:28
Цитата:
понаехвоших это ты про американских инженеров которые в 30ые выучили советских инженеров а те уже начали в 60ые70ые вторую индустриализацию по возведению крупных объектов промышленности в Казахстане? да окей спасибо американским инженерам что приехали в чужую страну для себя и поделились опытом! думаю не надо забывать что были такие люди)
Цитата:
лишней кому? украинцам раскулаченым, зекам сосланым или полякам из львова? а может быть японским военнопленным? кому в ножки то поклонятся мне никто объяснить не может? ходят вокруг до около а я темный не знаю кого благодарить за то что мой дед всю жизнь на стройках отпахал)) Цитата:
вы прежде чем себя с кем то ассоциировать хоть бы безграмотность бы свою ликвидировали
ссср не страна русских и все что строилось в ссср построено не русскими а всеми народами и все народы за него воевали разве не так в ссср официально говорилось? а раз так то все деления типа-мы русские вам тут все построили уходят в разряд нацизма и власовщины когда нацист хочет чтобы перед ним другие вечно кланялись а эт окомплекс неполноценности поэтому всех любителей тыкать про благодарность лечить принудительно надо)) Цитата:
таноми52: Сколько таких пролетариев было в Казахстане, когда Советская власть начала его развивать? И какой потенциал был у казахской нации на тот момент, чтобы осилить все объёмы развития республики? Если ты и Акрос забыли о политкорректности (нарушение Правил), то прямо скажу: да, в процветании Казахстана на момент развала СССР -ЗАСЛУГА "понаехавших"
понаехвоших это ты про американских инженеров которые в 30ые выучили советских инженеров а те уже начали в 60ые70ые вторую индустриализацию по возведению крупных объектов промышленности в Казахстане? да окей спасибо американским инженерам что приехали в чужую страну для себя и поделились опытом! думаю не надо забывать что были такие люди)
Цитата:
таноми52: Ты сам неоднократно тыкал, что таковых здесь было гораздо больше, чем местгн\х, да к тому же занятых в основном в с\х-ве. Так что благодарность не будет лишней.
лишней кому? украинцам раскулаченым, зекам сосланым или полякам из львова? а может быть японским военнопленным? кому в ножки то поклонятся мне никто объяснить не может? ходят вокруг до около а я темный не знаю кого благодарить за то что мой дед всю жизнь на стройках отпахал)) Цитата:
таноми52: Просто хотят, чтобы не принижали того, что было сделано, не тыкали "колонизаторы", агрессоры и т.п. В чем наибольшая заслуга принадлежит тебе.кем было сделано ? ну конкретней назови? мой дед работал на стройке твой дед (к примеру) шапками торговал, и? я тебе спасибо сказать должен и не забывать какой у тебя дед был шапкопродователь?)))
вы прежде чем себя с кем то ассоциировать хоть бы безграмотность бы свою ликвидировали
ссср не страна русских и все что строилось в ссср построено не русскими а всеми народами и все народы за него воевали разве не так в ссср официально говорилось? а раз так то все деления типа-мы русские вам тут все построили уходят в разряд нацизма и власовщины когда нацист хочет чтобы перед ним другие вечно кланялись а эт окомплекс неполноценности поэтому всех любителей тыкать про благодарность лечить принудительно надо)) Цитата:
ACROS: ВСЕГДА смотрят в сторону России, тем более связь с исторической родиной у них не прервана( там жили и живут их родственники) и у них на генном уровне заложено: - Россия-Мать; Россия-Родина.ой да нет у них этого)) пафос это все дешевый) россию все любят издалека) а у местных как там только заварушка и у россиялюбителя деньги на переезд есть они все сразу оттуда сдрыснут нет больше патриота россии чем человек живущий на брайтон бич)) от того и смешнее))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.10.23 - 17:34
ACROS:Я всегда говорил: - что русскоязычные проживающие в Казахстане не один десяток лет и даже родившие тут в нескольком поколении - это потенциальная ПЯТАЯ колонна.
Вы взрослый, мудрый, как мне казалось, человек
Почему ж Вы допускаете такие выражения: пятая колонна?
Вдумайтесь:Накануне и во время Второй мировой войны 1939—1945 годов «пятой колонной» называли нацистскую агентуру в различных странах, помогавшую захвату этих стран немецкими войсками.
То есть, ВЫ уже всех нас записали не только в зетники, но и агенты спецслужб РФ?
Националист Абайка вообще обозвал нацисткой...
Как Вы думаете, о чём сейчас задумываются оставшиеся здесь русские, видя как нагнетается русофобия ?
Вы взрослый, мудрый, как мне казалось, человек
Почему ж Вы допускаете такие выражения: пятая колонна?
Вдумайтесь:Накануне и во время Второй мировой войны 1939—1945 годов «пятой колонной» называли нацистскую агентуру в различных странах, помогавшую захвату этих стран немецкими войсками.
То есть, ВЫ уже всех нас записали не только в зетники, но и агенты спецслужб РФ?
Националист Абайка вообще обозвал нацисткой...
Как Вы думаете, о чём сейчас задумываются оставшиеся здесь русские, видя как нагнетается русофобия ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14188
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.10.23 - 17:34
по мнению современных нацистов новый парадокс вывели
все города и заводы построили только русские вот прям по нац составу в строители набирали
в нквд служили только евреи и поляки с них и спрашивайте за растрелы и гулаги
руководителями страны были грузины и украинцы с них спрашивайте за остальные косяки
космос-опять только русские вот прям на подбор только русские все сделали
спорт-тут спорно но русские все ровно круче
войну победили -ну тьфу естественно понятно кто победил и везде воевал остальные мешались особенно этот поляк Рокоссовский
остальные народы что делали? смотрели кушали рис и ничего не понимали пока русские их учили и строили им театры
а кто ссср развалил тогда? ооооопять же евреи и прибалты!! русские были только за сохранение ссср
а горбачев и ельцин?
тут история у нацистов начинает давать сбой)))
все города и заводы построили только русские вот прям по нац составу в строители набирали
в нквд служили только евреи и поляки с них и спрашивайте за растрелы и гулаги
руководителями страны были грузины и украинцы с них спрашивайте за остальные косяки
космос-опять только русские вот прям на подбор только русские все сделали
спорт-тут спорно но русские все ровно круче
войну победили -ну тьфу естественно понятно кто победил и везде воевал остальные мешались особенно этот поляк Рокоссовский
остальные народы что делали? смотрели кушали рис и ничего не понимали пока русские их учили и строили им театры
а кто ссср развалил тогда? ооооопять же евреи и прибалты!! русские были только за сохранение ссср
а горбачев и ельцин?
тут история у нацистов начинает давать сбой)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14188
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.10.23 - 17:39
2070 год
соединенные штаты америки развалились
каждый штат образовал отдельное государство
и тут калифорния с умным видом заявляет-только они правопреемники США!
-ну ладно окей всем пофиг
а раз так, то все остальные штаты должны нам кланяется и спасибо говорить за то что мы за вас во вьетнамской войне воевали и спасли от коммунизма
а еще именно калифорнийцы вам все построили а техас вообще с колен подняли, без калифорнии техас был пустыней
-подождите ребят а мы же вроде все единым народом тогда были нет?
нееееееет отвечают калифорнийцы раз Голливуд у нас значит мы больше сша чем вы!
соединенные штаты америки развалились
каждый штат образовал отдельное государство
и тут калифорния с умным видом заявляет-только они правопреемники США!
-ну ладно окей всем пофиг
а раз так, то все остальные штаты должны нам кланяется и спасибо говорить за то что мы за вас во вьетнамской войне воевали и спасли от коммунизма
а еще именно калифорнийцы вам все построили а техас вообще с колен подняли, без калифорнии техас был пустыней
-подождите ребят а мы же вроде все единым народом тогда были нет?
нееееееет отвечают калифорнийцы раз Голливуд у нас значит мы больше сша чем вы!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14188
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.10.23 - 17:42
Цитата:
Цитата:
остальные русские думаю по образованее тебя будут и знают что 5 колонна это выражение каудильо франко о своих сообщниках в тылу у республиканцев))
и вот видя раз за разом твои глупые оплошности в части истории и социологии они понимают что твои истерики тут ни что иное как натягивание совы на глобус)))
таноми52:
Вдумайтесь:Накануне и во время Второй мировой войны 1939—1945 годов «пятой колонной» называли нацистскую агентуру в различных странах, помогавшую захвату этих стран немецкими войсками.
Вдумайтесь:Накануне и во время Второй мировой войны 1939—1945 годов «пятой колонной» называли нацистскую агентуру в различных странах, помогавшую захвату этих стран немецкими войсками.
Цитата:
таноми52:
Как Вы думаете, о чём сейчас задумываются оставшиеся здесь русские, видя как нагнетается русофобия ?
Как Вы думаете, о чём сейчас задумываются оставшиеся здесь русские, видя как нагнетается русофобия ?
остальные русские думаю по образованее тебя будут и знают что 5 колонна это выражение каудильо франко о своих сообщниках в тылу у республиканцев))
и вот видя раз за разом твои глупые оплошности в части истории и социологии они понимают что твои истерики тут ни что иное как натягивание совы на глобус)))
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