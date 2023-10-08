Отправлено: - 12:56

ОГПУ:

И...? Кем признан то? Это не мешает им приезжать в Москву и покупать нашу пшеницу, верно? Или вы тешите влажные мечты торговать с Австрией? Целую ветку кинули "Алтынсарино-Хромтау" , я говорит в Европу зерно отправляю, афган ваш потолок господа, а там талибы, они ближе чем вы думаете

Цитата:Афганскому народу мы всегда помогали и будем помогать. Никогда не говорили, что на дальних подступах будем мочит!