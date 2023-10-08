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МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
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