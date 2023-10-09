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≡ Три газовых баллона взорвались при пожаре в деревенском кафе в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47708
Три газовых баллона взорвались при пожаре в деревенском кафе в Костанайской области
Отправлено: 09.10.23 - 12:10
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Еще семь баллоном успели эвакуировать пожары во время тушения. Несчастный случай произошел вчера, 8 октября, вечером в кафе "Майская сказка" в с. Майское района Б. Майлина. Кафе располагается в одноэтажном здании на ул. 60 лет Октября.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19903
Re: Три газовых баллона взорвались при пожаре в деревенском кафе...
Отправлено: 09.10.23 - 12:10
#1
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Цитата:
Еще семь баллоном успели эвакуировать пожары во время тушения. 

Мда.. обычно я в личку опечатки скидываю, но тут видимо что-то авторское
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1830
Re: Три газовых баллона взорвались при пожаре в деревенском кафе...
Отправлено: 09.10.23 - 13:06
#2
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Исправили. Спасибо
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