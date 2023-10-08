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≡ МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47708
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 08.10.23 - 20:28
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- Посольство Казахстана в Тель-Авиве поддерживает постоянный контакт с нашими гражданами, находящимися в Израиле, – говорится в сообщении. - Создана горячая линия посольства, формируется список граждан РК для оказания им дальнейшего содействия в возращении на Родину.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
174
Re: МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из...
Отправлено: 09.10.23 - 12:50
#30
Комментарий удален модератором.
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
174
Re: МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из...
Отправлено: 09.10.23 - 12:52
#31
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Цитата:
Kairat stayer:

Ну будем посмотреть, как говорят в Одессе
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4869
Re: МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из...
Отправлено: 09.10.23 - 12:53
#32
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Цитата:
maxsaf:
только специально закрыв глаза и уши. Вот такая помощь.


То же самое подумал: и где же распиаренный "Моссад" ??

С США понятно: - у них принцип --"разделяй и властвуй", наверное государство Израиль вч ём то провинилось перед вашими соседями, и они решили поучительно наказать их.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4361
Re: МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из...
Отправлено: 09.10.23 - 12:56
#33
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Цитата:
ОГПУ:
И...? Кем признан то? Это не мешает им приезжать в Москву и покупать нашу пшеницу, верно? Или вы тешите влажные мечты торговать с Австрией? Целую ветку кинули "Алтынсарино-Хромтау" , я говорит в Европу зерно отправляю, афган ваш потолок господа, а там талибы, они ближе чем вы думаете


Афганскому народу мы всегда помогали и будем помогать. Никогда не говорили, что на дальних подступах будем мочит!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4361
Re: МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из...
Отправлено: 09.10.23 - 13:03
#34
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Цитата:
ОГПУ:
Ну будем посмотреть, как говорят в Одессе


Че, смотреть то, кирдык скоро будет всем врагам Израиля!

Выше Сайлау отметил, что американцы авианосец и ядерную подводную лодку пригнали. Палубная авиация, томагавки и много чего припасено :-P.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4869
Re: МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из...
Отправлено: 09.10.23 - 13:08
#35
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Цитата:
111:
Обычно евреи быстро справляются в войне и все нормально..


Точно так же думали про Россию: - за три дня дойдут до Киева и к 8 марту закончат денацификацию и демилитаризацию.
Наверное - это то же ЗАТЯЖНАЯ война будет.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
174
Re: МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из...
Отправлено: 09.10.23 - 14:27
#36
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КАЗАХСТАН нужно строить и беречь, не сидеть на чемоданах и выбросить эту чушь, что в "случае чего убегу" мой старый товарищ родился тут на Костанайской земле, уехал на 46 году жизни в Подмосковье, его сын заканчивает школу на будущий год, и приедет сюда на время "чтобы не идти в Российскую армию " у меня вопрос до каких пор такие люди будут шататься по миру и нужны ли они России, Канаде, Германии и.т д. какая от таких граждан польза? Граждане Израиля с оружием в руках идут защищать свое государство, а наши артисты которых там полно с недавних пор, убегут обратно? Или как?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31859
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 09.10.23 - 14:52
#37
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Цитата:
ACROS:
Точно так же думали про Россию: - за три дня дойдут до

Россию то сравнивать с Израилем, который отобрал земли у мусульман и начал в середине их жить, думаю сравнивать бесполезно.
Армия у Израиля конечно же если не мощная, но хорошо вооруженная до зубов.
Мусульман с граблями быстро разделают..
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