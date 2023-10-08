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≡ МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47708
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 08.10.23 - 20:28
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- Посольство Казахстана в Тель-Авиве поддерживает постоянный контакт с нашими гражданами, находящимися в Израиле, – говорится в сообщении. - Создана горячая линия посольства, формируется список граждан РК для оказания им дальнейшего содействия в возращении на Родину.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14176
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 09.10.23 - 11:24
#15
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Цитата:
saba:
А вот из за таких постов, а поверь их множество в интернете, дескать мы вас к цивилизации приобщили, а вы нам тут. Это как тебе сказать, увеличивает русофобию в разы.

мы вам тут города построили а вы нам тут не кланяетесь в ответ!
представляю что бы сказал мой дед который также как и все строил эти города и работал на стройках по возведению промышленных объектов
он кому должен быть благодарен?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13346
Re: МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из...
Отправлено: 09.10.23 - 12:09
#16
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Да ну вас в баню. Раздули блин)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19903
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 09.10.23 - 12:12
#17
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Цитата:
abaika95:
он кому должен быть благодарен?

Абулхаир хану
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14176
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 09.10.23 - 12:18
#18
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Цитата:
maxsaf:
Абулхаир хану

а может Чингизхану?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14176
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 09.10.23 - 12:19
#19
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Цитата:
Vit:
Да ну вас в баню. Раздули блин)

а потом они удивляются откуда в мире русофобия то?
надо думать что говоришь а если сказал-разъяснять что хотел донести
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19903
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 09.10.23 - 12:21
#20
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Цитата:
abaika95:
а может Чингизхану?

И ему тоже. За то, что прадеда в живых оставил.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4361
Re: МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из...
Отправлено: 09.10.23 - 12:31
#21
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Цитата:
ОГПУ:
В этот раз на государство Израиль может не уцелеть, очень сильно Путин закусился на них, может предложить что нибудь такое палестинцам что поможет им нанести израильтянам неприемлемый ущерб, по крайней мере Хамас сейчас это уже не "бандиты в тапках", ЦАХАЛ на собственном опыте увидит каково это когда твой противник плюс, минус равен тебе, тотального превосходства уже нет, в любом случае свысока плевать на Россию, помогать её врагам, передавать вооружения, сидя в безопасности не выйдет, Россия слишком большая, кто прав кто виноват история рассудит, так то конечно с симпатичными еврейками предпочтительнее дружить чем с бородатыми талибами, хамас и.т.д. ну не хотят же, а с талибами куча фото "Лавров и братья"


Всегда поддерживал Израиль, напали признанные террористическими движение" Хамас", также "Талибан" хочет последним помочь. Талибан тоже мировым сообществом признана террористическим.

У Израиля есть ядерное оружие и передовое конвенциальное вооружение, кроме того США заверило, что предоставят им всю необходимую помощь.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19903
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 09.10.23 - 12:36
#22
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Цитата:
Kairat stayer:
кроме того США заверило, что предоставят им всю необходимую помощь.

У США очень мощная разведка, с космоса круглосуточно весь движняк в мире мониторят, везде внедрены агенты под прикрытием. Подготовку к такой атаке можно было не заметить только специально закрыв глаза и уши. Вот такая помощь.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
174
Re: МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из...
Отправлено: 09.10.23 - 12:38
#23
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Цитата:
abaika95:

Кот в арафатке забавный малый
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19903
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 09.10.23 - 12:39
#24
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Цитата:
ОГПУ:
Кот в арафатке забавный малый

Там ещё и калаш, если присмотреться
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
174
Re: МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из...
Отправлено: 09.10.23 - 12:43
#25
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Эвакуация населения идёт с севера Израиля и юга, там земли то кот наплакал, сам тельавив под обстрелом, куда бежать то? ядерное оружие им никто не даст применить, могли бы давно применили, как ни крути они оккупанты на этой земле
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
174
Re: МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из...
Отправлено: 09.10.23 - 12:46
#26
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Цитата:
Kairat stayer:

И...? Кем признан то? Это не мешает им приезжать в Москву и покупать нашу пшеницу, верно? Или вы тешите влажные мечты торговать с Австрией? Целую ветку кинули "Алтынсарино-Хромтау" , я говорит в Европу зерно отправляю, афган ваш потолок господа, а там талибы, они ближе чем вы думаете
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4869
Re: МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из...
Отправлено: 09.10.23 - 12:48
#27
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Цитата:
saba:
от тебя то не ожидал такого пассажа.


Я всегда говорил: - что русскоязычные проживающие в Казахстане не один десяток лет и даже родившие тут в нескольком поколении - это потенциальная ПЯТАЯ колонна.
Это и же ИХ поговорка: - ".. сколько волка не корми...."
Даже мои верные русские друзья, делившие и делящие со мной кусок хлеба со школьной скамьи, прямо мне говорят: -"...если что, какая заваруха, мы сваливаем в Россию-матушку..."
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
174
Re: МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из...
Отправлено: 09.10.23 - 12:48
#28
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А Путин вообще в розыске, и что? Плохо спит от этого?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4361
Re: МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из...
Отправлено: 09.10.23 - 12:49
#29
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Цитата:
ОГПУ:
В этот раз на государство Израиль может не уцелеть, очень сильно Путин закусился на них, может предложить что нибудь такое палестинцам что поможет им нанести израильтянам неприемлемый ущерб, по крайней мере Хамас сейчас это уже не "бандиты в тапках", ЦАХАЛ на собственном опыте увидит каково это когда твой противник плюс, минус равен тебе, тотального превосходства уже нет...


В 1981 году Израиль провел успешную операцию Медведка 19, в считанные дни уничтожила своих врагов вооруженных советским вооружением. История наверняка повторится, на вооружении передовая авиация в том числе F 35, много спутников в режиме реального времени всё отслеживают.
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