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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3047
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 16:01
#10966
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Цитата:
alex_60:
показываете свой уровень .

Конечно уровень у меня ниже плинтуса, но подпевать я никогда ещё в жизни не подпевал, возможно в первом классе в хоре. А вот какая правда и в чём она? Я ни разу не увидел её со стороны Максафа. Постоянные ужимки и передёргивания ,замаскированные смайликами, а зачастую провокации , причём психологически очень выверенные и безопасные для него, ведь он останется в стороне. Тут я согласен Максаф гораздо умнее меня,моих мозгов на это точно не хватит.
Насчёт оскорблений со стороны меня, они тут вроде запрещены и все сообщения проходят модерацию. И да у меня негативное отношение к Максафу и я его не скрываю. Надеюсь имею на это право, и это не сочтётся за подпевание высоким умам нашего форума.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19112
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 16:57
#10967
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Азиада закончилась.
Казахстан показал худший результат
по количеству "золота" за всю историю участия в Азиатских играх .
11 место.
Узбекистан - пятое.
Северная Корея- 10.

1. Китай — 201-111-71 (383)
2. Япония — 52-67-69 (188)
3. Южная Корея — 42-59-89 (190)
4. Индия — 28-38-41 (107)
5. Узбекистан — 22-18-31 (71)
6. Тайвань — 19-20-28 (67)
7. Иран — 13-21-20 (54)
8. Таиланд — 12-14-32 (58)
9. Бахрейн — 12-3-5 (20)
10. Северная Корея — 11-18-10 (39)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3047
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 19:26
#10968
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Цитата:
alex_60:
Казахстан показал худший результат

Могло быть ещё хуже, если бы не экзотические виды типа джиу джитсу
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19903
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 20:41
#10969
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Цитата:
saba: Правда вышла несостыковка. Фирму создавали под строительство, соответственно опыта эксплуатации на бумаге ноль, а там и дети и госзаказ поэтому и не прошли по тендеру.

А в других городах всё состыковалось, даже в Актюбинске такой же ледовый работает, та же фирма строила. ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31857
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.10.23 - 10:28
#10970
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Хех..
Так быстро и неожиданно стал ПП.
Думал, если лишают статуса досрочно, это минимум неделя.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3047
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.10.23 - 11:25
#10971
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Цитата:
maxsaf:
даже в Актюбинске такой же ледовый работает

Ну да там всё работает. Вчера с одним перевозчиком "серого импорта" в Россию разговаривал. Он вёз ввезённые из Грузии, через Кыргызстан 2 Лексуса в Россию. Тоже жаловался , что у нас на границе не такие. Сказал:" Гордые или тупые". По телефону договорился перейти границу в Актобе. Видимо как и в вопросе с ледовым дворцом более гибкие порядки там.

[Исправлено: saba, 09.10.2023 - 11:26]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3604
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.10.23 - 11:32
#10972
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Цитата:
Kairat stayer:
Да, и Алла Пугачёва, кумир сотни миллионов людей, выросших слушая её песни, в прошлом году сказала: были холопами-стали рабами!


Повторяетесь? С какой целью?
Тоже повторюсь, с той же целью:

Приятно цитировать своего кумира, Кайрат? Душу тешит?

А вот мой кумир -Абай!
"О казахи мои! Мой бедный народ!
Жестким усом небритым прикрыл ты рот.
Кровь – на правой щеке, на левой – жир…
Где же правда? Твой разум не разберет."
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3604
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.10.23 - 11:37
#10973
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Цитата:
saba:
со стороны Максафа. Постоянные ужимки и передёргивания ,замаскированные смайликами,


А я воспринимаю это, как тонкую иронию и сарказм..


Цитата:
saba:
а зачастую провокации , причём психологически очень выверенные


На самом деле, проявляется чувство такта

Цитата:
saba:
Максаф гораздо умнее меня,моих мозгов на это точно не хватит.


Уважаю чувство самокритики!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19903
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.10.23 - 12:26
#10974
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Цитата:
abaika95: мы вам тут города построили а вы нам тут не кланяетесь в ответ! представляю что бы сказал мой дед который также как и все строил эти города и работал на стройках по возведению промышленных объектов он кому должен быть благодарен?

Прав Виталя, АЭС должны американцы строить. Иначе Абайка скажет, что это его дед построил, лично бетон все пять лет строительства заливал, а россияне просто в конце пришли, кнопку какую то нажали, и все лавры себе забрали. А лучше вообще, стройте сами, без американцев, и без россиян с французами. Своими силами стройте, и тогда вам точно никого благодарить не прийдётся.
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