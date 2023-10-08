Отправлено: - 20:41

saba: Правда вышла несостыковка. Фирму создавали под строительство, соответственно опыта эксплуатации на бумаге ноль, а там и дети и госзаказ поэтому и не прошли по тендеру.

Цитата:А в других городах всё состыковалось, даже в Актюбинске такой же ледовый работает, та же фирма строила.