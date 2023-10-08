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≡ МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47708
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 08.10.23 - 20:28
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- Посольство Казахстана в Тель-Авиве поддерживает постоянный контакт с нашими гражданами, находящимися в Израиле, – говорится в сообщении. - Создана горячая линия посольства, формируется список граждан РК для оказания им дальнейшего содействия в возращении на Родину.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14176
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 09.10.23 - 11:24
#15
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Цитата:
saba:
А вот из за таких постов, а поверь их множество в интернете, дескать мы вас к цивилизации приобщили, а вы нам тут. Это как тебе сказать, увеличивает русофобию в разы.

мы вам тут города построили а вы нам тут не кланяетесь в ответ!
представляю что бы сказал мой дед который также как и все строил эти города и работал на стройках по возведению промышленных объектов
он кому должен быть благодарен?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13346
Re: МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из...
Отправлено: 09.10.23 - 12:09
#16
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Да ну вас в баню. Раздули блин)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19903
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 09.10.23 - 12:12
#17
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Цитата:
abaika95:
он кому должен быть благодарен?

Абулхаир хану
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14176
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 09.10.23 - 12:18
#18
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Цитата:
maxsaf:
Абулхаир хану

а может Чингизхану?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14176
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 09.10.23 - 12:19
#19
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Цитата:
Vit:
Да ну вас в баню. Раздули блин)

а потом они удивляются откуда в мире русофобия то?
надо думать что говоришь а если сказал-разъяснять что хотел донести
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19903
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 09.10.23 - 12:21
#20
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Цитата:
abaika95:
а может Чингизхану?

И ему тоже. За то, что прадеда в живых оставил.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4358
Re: МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из...
Отправлено: 09.10.23 - 12:31
#21
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Цитата:
ОГПУ:
В этот раз на государство Израиль может не уцелеть, очень сильно Путин закусился на них, может предложить что нибудь такое палестинцам что поможет им нанести израильтянам неприемлемый ущерб, по крайней мере Хамас сейчас это уже не "бандиты в тапках", ЦАХАЛ на собственном опыте увидит каково это когда твой противник плюс, минус равен тебе, тотального превосходства уже нет, в любом случае свысока плевать на Россию, помогать её врагам, передавать вооружения, сидя в безопасности не выйдет, Россия слишком большая, кто прав кто виноват история рассудит, так то конечно с симпатичными еврейками предпочтительнее дружить чем с бородатыми талибами, хамас и.т.д. ну не хотят же, а с талибами куча фото "Лавров и братья"


Всегда поддерживал Израиль, напали признанные террористическими движение" Хамас", также "Талибан" хочет последним помочь. Талибан тоже мировым сообществом признана террористическим.

У Израиля есть ядерное оружие и передовое конвенциальное вооружение, кроме того США заверило, что предоставят им всю необходимую помощь.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19903
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 09.10.23 - 12:36
#22
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Цитата:
Kairat stayer:
кроме того США заверило, что предоставят им всю необходимую помощь.

У США очень мощная разведка, с космоса круглосуточно весь движняк в мире мониторят, везде внедрены агенты под прикрытием. Подготовку к такой атаке можно было не заметить только специально закрыв глаза и уши. Вот такая помощь.
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О
* ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
168
Re: МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из...
Отправлено: 09.10.23 - 12:38
#23
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Цитата:
abaika95:

Кот в арафатке забавный малый
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19903
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 09.10.23 - 12:39
#24
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Цитата:
ОГПУ:
Кот в арафатке забавный малый

Там ещё и калаш, если присмотреться
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