Отправлено: - 11:24

saba:

А вот из за таких постов, а поверь их множество в интернете, дескать мы вас к цивилизации приобщили, а вы нам тут. Это как тебе сказать, увеличивает русофобию в разы.

Цитата:мы вам тут города построили а вы нам тут не кланяетесь в ответ!представляю что бы сказал мой дед который также как и все строил эти города и работал на стройках по возведению промышленных объектовон кому должен быть благодарен?