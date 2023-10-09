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Форумная эклектика
Форумная эклектика
Куратор темы: Маркс
Форумная эклектика
Отправлено: 09.10.23 - 09:46
Цитата:
Да,с юмором жить легко, а от ума, как известно - горе.
Kairat stayer:
Я не волшебник, я только учусь.
Я не волшебник, я только учусь.
Да,с юмором жить легко, а от ума, как известно - горе.
Форумная эклектика
Отправлено: 09.10.23 - 09:54
Цитата:
Ранее на форуме отдельным грамотеям отмечал, что к А. Кунанбаеву отношусь с уважением, что он действительно великий.
Также, у них спрашивал, что он ранее не был великим что ли? При советах, в областном центре г. Костанае, в честь его даже улицы не было. В свою очередь, действительно Алла Борисовна была кумиром сотни миллионов граждан, как выше отметил, выросших слушая её песни .
таноми52:
А вот мой кумир -Абай!
А вот мой кумир -Абай!
Ранее на форуме отдельным грамотеям отмечал, что к А. Кунанбаеву отношусь с уважением, что он действительно великий.
Также, у них спрашивал, что он ранее не был великим что ли? При советах, в областном центре г. Костанае, в честь его даже улицы не было. В свою очередь, действительно Алла Борисовна была кумиром сотни миллионов граждан, как выше отметил, выросших слушая её песни .
Форумная эклектика
Отправлено: 09.10.23 - 10:02
Цитата:
На счёт юмора и восприятия. Ранее, на форуме обсуждали, что когда Всевышний раздавал чувства юмора при рождении, отдельным форумчанам, то ли не хватило, то ли не в полном объеме досталось .
таноми52:
Да,с юмором жить легко, а от ума, как известно - горе.
Да,с юмором жить легко, а от ума, как известно - горе.
На счёт юмора и восприятия. Ранее, на форуме обсуждали, что когда Всевышний раздавал чувства юмора при рождении, отдельным форумчанам, то ли не хватило, то ли не в полном объеме досталось .
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3047
Форумная эклектика
Отправлено: 09.10.23 - 11:09
Цитата:
Цитата примерно из того же разряда, когда цитируют не менее великого Лермонтова про немытую Россию. Вроде и обидно, а возразить нечем. Ибо Великий
Хотя много времени прошло. И что бы они сказали сегодня, никто не ведает.
Не в порядке спора или дискуссии. просто мысли вслух.
таноми52:
Цитата примерно из того же разряда, когда цитируют не менее великого Лермонтова про немытую Россию. Вроде и обидно, а возразить нечем. Ибо Великий
Хотя много времени прошло. И что бы они сказали сегодня, никто не ведает.
Не в порядке спора или дискуссии. просто мысли вслух.
Форумная эклектика
Отправлено: 09.10.23 - 11:45
Цитата:
И что, мнение глупой певички о русском народе теперь авторитет для таких, как ВЫ?
Народе, который на протяжение тысячи лет сумел сохранять свою идентичность и суверенность?
Если "рабы и холопы" сумели такого добиться, то чего б они добились, если бы были "господами"?
[Исправлено: таноми52, 09.10.2023 - 11:47]
Kairat stayer:
действительно Алла Борисовна была кумиром сотни миллионов граждан, как выше отметил, выросших слушая её песни
действительно Алла Борисовна была кумиром сотни миллионов граждан, как выше отметил, выросших слушая её песни
И что, мнение глупой певички о русском народе теперь авторитет для таких, как ВЫ?
Народе, который на протяжение тысячи лет сумел сохранять свою идентичность и суверенность?
Если "рабы и холопы" сумели такого добиться, то чего б они добились, если бы были "господами"?
[Исправлено: таноми52, 09.10.2023 - 11:47]
Форумная эклектика
Отправлено: 09.10.23 - 11:48
Цитата:
А где Вы были в это время?
Kairat stayer:
что когда Всевышний раздавал чувства юмора при рождении, отдельным форумчанам, то ли не хватило, то ли не в полном объеме досталось
что когда Всевышний раздавал чувства юмора при рождении, отдельным форумчанам, то ли не хватило, то ли не в полном объеме досталось
А где Вы были в это время?
Форумная эклектика
Отправлено: 09.10.23 - 11:54
Цитата:
Она конкретно национальности не отмечала. Говорила в целом, тем более страна при настоящих холопах и холуях и до настоящего времени многонациональная и многоконфессиональная. Подданными государя были разные этносы .
таноми52:
И что, мнение глупой певички о русском народе теперь авторитет для таких, как ВЫ?
И что, мнение глупой певички о русском народе теперь авторитет для таких, как ВЫ?
Она конкретно национальности не отмечала. Говорила в целом, тем более страна при настоящих холопах и холуях и до настоящего времени многонациональная и многоконфессиональная. Подданными государя были разные этносы .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14176
Форумная эклектика
Отправлено: 09.10.23 - 11:58
кто нибудь объясните мне совершенно не разбирающемуся в музыкальной истории
с чего пугачева стала примадонной советской эстрады?
песни у нее честно так себе
хитов великих что то не слышал
просто бизнес влияние у нее какое то чтоли?
че перед ней все 30 лет так лебезили на российском тв
понимаю кобзон он оказывается в жизни вполне себе мафиоза и сотрудничал с криминалитетом
но пугачиха то что? кто то влиятельный за ней?
с чего пугачева стала примадонной советской эстрады?
песни у нее честно так себе
хитов великих что то не слышал
просто бизнес влияние у нее какое то чтоли?
че перед ней все 30 лет так лебезили на российском тв
понимаю кобзон он оказывается в жизни вполне себе мафиоза и сотрудничал с криминалитетом
но пугачиха то что? кто то влиятельный за ней?
Форумная эклектика
Отправлено: 09.10.23 - 11:59
Цитата:
Не суеверный конечно, рассказывал же, что сердце волка употребил, чтобы быстро бегать и быть сообразительным.
Также отмечал, что некоторые на форуме шутят. При этом, прочитав их, не знаешь смеятся или грустить и плакать .
таноми52:
А где Вы были в это время?
А где Вы были в это время?
Не суеверный конечно, рассказывал же, что сердце волка употребил, чтобы быстро бегать и быть сообразительным.
Также отмечал, что некоторые на форуме шутят. При этом, прочитав их, не знаешь смеятся или грустить и плакать .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13346
Форумная эклектика
Отправлено: 09.10.23 - 12:09
Цитата:
abaika95: но пугачиха то что?У нас в доме не было пластинок Пугачёвой. А вот Ротару были. Леонтьев был. Высоцкого ваще вся колекция была из Москвы заказывал батя почтой. Добрынин был. Там ещё были неизвестные группы. Но точно помню что Пугачёвой не было. И не когда не видел что б моим родителям она нравилась.
Форумная эклектика
Отправлено: 09.10.23 - 12:09
Цитата:
Тоже ранее обсуждали, если в дебри не лезти, у неё и С. Ротару большие привилегии были. На мой взгляд оба талантливые Особы, с большой буквы. Закулисные игры конечно были и они конкурировали между собой. Помню на форуме отмечали, что на "Голубом огоньке", они исполняли по две песни, остальные по одной и.т. д.
abaika95:
кто нибудь объясните мне совершенно не разбирающемуся в музыкальной истории с чего пугачева стала примадонной советской эстрады?
кто нибудь объясните мне совершенно не разбирающемуся в музыкальной истории с чего пугачева стала примадонной советской эстрады?
Тоже ранее обсуждали, если в дебри не лезти, у неё и С. Ротару большие привилегии были. На мой взгляд оба талантливые Особы, с большой буквы. Закулисные игры конечно были и они конкурировали между собой. Помню на форуме отмечали, что на "Голубом огоньке", они исполняли по две песни, остальные по одной и.т. д.
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