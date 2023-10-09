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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=50219#1017606 лексей Балабанов закладывал в свои фильмы националистические идеи,Источник:

Цитата:балабанов наверняка не был националистомно судя по его творчеству он был вполне себе реваншистом империалистом-причем сам ветеран войны в Афганистанеразвал страны, проигрыш в войне итд сыграли на его чувствахпоэтому из раза в раз в его фильмах сквозит имперская и реваншисткая идеологияпричем можно сказать что он просто зеркало времени и он показывает просто как было, нет он именно формировал это время и эти идеи, именно фразы из его фильмов разошлись на цитаты националистов и он создал фигуру бодрова как защитника русской имперской идеологии"не брат ты мне...""я евреев не очень..""русские на войне своих не бросают""вот скажи мне американец...""вы мне гады еще за Севастополь ответите""а где твоя родина сынок? Сдал Горбачев твою родину американцам, чтобы тусоваться красиво. А теперь твоя родина две войны и Крым просрала.Русских людей в Прибалтике сдала, сербов на Балканах сдала. Родина!""Правильно, что ты на войне побывал. Война из парня мужика делает. А мужиком быть правильно. В нем вся сила.""На войне не надо думать. Думать надо до войны. А на войне нужно выживать. А чтобы выживать — надо убивать.""есть среди вас-люди, я под верхоянском видел одного на зоне, в законе, сильный как нохча, если бы такие россией управляли могли бы в войне победить, но таких мало у вас вы глупые и слабые и правят вами дураки, украину отдали ,казахстан....пол страны отдали просто так, скоро дальний восток китай заберет, вот вы со мной воюете а у меня в москве гостинца, три ресторана 4 бригады....я вас дою как коз а вы еще мне с бюджете деньги даете...""ты знаешь почему ты плохо воюешь? потому что ты не за родину воюешь, тебя пригнали сюда как барана""эфиоп! я русский!"