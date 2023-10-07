Отправлено: - 20:35

saba:

Вот как то перекликаются статьи о Шотландии и эта. Мы очень стремимся хорошо жить, но оказывается за это есть определенная плата. Чтобы соответствовать европейским и демократическим стандартам нужно банально стучать. И сейчас за всеми этими громкими словами о нулевой терпимости ко всему плохому

Цитата:Там стучат, чтобы ты цветы посадил, а у вас стучат - чтобы вырвал. В голове не укладывается.