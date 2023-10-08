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МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47705
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 08.10.23 - 20:28
- Посольство Казахстана в Тель-Авиве поддерживает постоянный контакт с нашими гражданами, находящимися в Израиле, – говорится в сообщении. - Создана горячая линия посольства, формируется список граждан РК для оказания им дальнейшего содействия в возращении на Родину.
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1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31855
Re: МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из...
Отправлено: 08.10.23 - 20:28
Да ну, смешно..
Кто поедет?
Обычно евреи быстро справляются в войне и все нормально..
Кто поедет?
Обычно евреи быстро справляются в войне и все нормально..
Re: МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из...
Отправлено: 08.10.23 - 22:16
Цитата:
Вчера ракетой они разрушили мечеть, где верующие мирно молятся.
111:
Обычно евреи быстро справляются в войне и все нормально
Обычно евреи быстро справляются в войне и все нормально
Вчера ракетой они разрушили мечеть, где верующие мирно молятся.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 19897
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 08.10.23 - 22:37
Комментарий проходит проверку.
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31855
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 08.10.23 - 22:54
Комментарий проходит проверку.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 563
Re: МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из...
Отправлено: 08.10.23 - 23:37
Киев мог передать палестинскому движению ХАМАС оружие удара по Израилю, написала в Twitter конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 09.10.23 - 08:03
В этот раз на государство Израиль может не уцелеть, очень сильно Путин закусился на них, может предложить что нибудь такое палестинцам что поможет им нанести израильтянам неприемлемый ущерб, по крайней мере Хамас сейчас это уже не "бандиты в тапках", ЦАХАЛ на собственном опыте увидит каково это когда твой противник плюс, минус равен тебе, тотального превосходства уже нет, в любом случае свысока плевать на Россию, помогать её врагам, передавать вооружения, сидя в безопасности не выйдет, Россия слишком большая, кто прав кто виноват история рассудит, так то конечно с симпатичными еврейками предпочтительнее дружить чем с бородатыми талибами, хамас и.т.д. ну не хотят же, а с талибами куча фото "Лавров и братья"
[Исправлено: ОГПУ, 09.10.2023 - 08:30]
[Исправлено: ОГПУ, 09.10.2023 - 08:30]
Re: МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из...
Отправлено: 09.10.23 - 08:09
7 октября в свой день рождения В.В. Путин встречая нашего Лидера был явно в очень приподнятом настроении, лично сел за руль Ауруса, нашего Президента повёз как самого дорогого гостя и друга, понятно что он рад ему, но тут явно ещё что-то его очень воодушевило
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 09.10.23 - 08:36
В войну "судного дня" 1973 года СССР открыто поддержал Палестину, советские асы на мигах 25 неплохо накидали под хвост ВВС Израиля, наземные арабские подразделения подкачали
[Исправлено: ОГПУ, 09.10.2023 - 08:46]
[Исправлено: ОГПУ, 09.10.2023 - 08:46]
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 09.10.23 - 08:43
Цитата:
ОГПУ:Ну Россия всегда поддерживала мусульманские страны, ближний Восток. Потому что запад вечно нож в спину ей втыкал. Правда щас вот жители Казахстана странно себя видут, много русофобов повылазило. Наверно купленые или одурманены или неблагодарные.
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 09.10.23 - 09:02
Цитата:
Таких всегда хватало, сейчас просто интернет и все "знают какой я дурак, раньше только родные знали по центральному телевидению такого не показывали" а если серьёзно дешёвый, бытовой ничем не подкрепленный национализм всегда был, плюс много неграмотных, бандитсвующих элементов, диплом купили, погоны нацепили, памятники батырам поставили, только завод забыли построить (утрированно) там ещё много чего не сделали, галстук нацепит и свистит какой он крутой и чей он потомок, а "если аким не будет слушать нас тогда мы обидимся" это басмачеством попахивает, дикарей у нас хватает, в январе 22го евреи наверно скакали по алматы?! Или Хамас с талибаном там прыгал по Коктобе? Дикие выродки с аулов бесновались, с ума сходили на площадях, имидж народа они сильно подпортили хотя наверное просто показали свое истинное лицо
[Исправлено: ОГПУ, 09.10.2023 - 09:04]
Vit:
Таких всегда хватало, сейчас просто интернет и все "знают какой я дурак, раньше только родные знали по центральному телевидению такого не показывали" а если серьёзно дешёвый, бытовой ничем не подкрепленный национализм всегда был, плюс много неграмотных, бандитсвующих элементов, диплом купили, погоны нацепили, памятники батырам поставили, только завод забыли построить (утрированно) там ещё много чего не сделали, галстук нацепит и свистит какой он крутой и чей он потомок, а "если аким не будет слушать нас тогда мы обидимся" это басмачеством попахивает, дикарей у нас хватает, в январе 22го евреи наверно скакали по алматы?! Или Хамас с талибаном там прыгал по Коктобе? Дикие выродки с аулов бесновались, с ума сходили на площадях, имидж народа они сильно подпортили хотя наверное просто показали свое истинное лицо
[Исправлено: ОГПУ, 09.10.2023 - 09:04]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6357
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 09.10.23 - 09:19
За выходные столько всего вылили все кому не лень, однако с особым интересом ожидал что скажут русские. Но, ничего вразумительного, хотя штаты пригнали авианосец с атомной подлодкой, а тут турки беснуют, тут афганцев трясёт. Сладкая Люська начало третьей войны накаркала и хохлов приплел. Короче ничего ещё не ясно....
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