Отправлено: - 09:02

Vit:



[Исправлено: ОГПУ, 09.10.2023 - 09:04]

Цитата:Таких всегда хватало, сейчас просто интернет и все "знают какой я дурак, раньше только родные знали по центральному телевидению такого не показывали" а если серьёзно дешёвый, бытовой ничем не подкрепленный национализм всегда был, плюс много неграмотных, бандитсвующих элементов, диплом купили, погоны нацепили, памятники батырам поставили, только завод забыли построить (утрированно) там ещё много чего не сделали, галстук нацепит и свистит какой он крутой и чей он потомок, а "если аким не будет слушать нас тогда мы обидимся" это басмачеством попахивает, дикарей у нас хватает, в январе 22го евреи наверно скакали по алматы?! Или Хамас с талибаном там прыгал по Коктобе? Дикие выродки с аулов бесновались, с ума сходили на площадях, имидж народа они сильно подпортили хотя наверное просто показали свое истинное лицо