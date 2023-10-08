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≡ МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47705
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 08.10.23 - 20:28
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- Посольство Казахстана в Тель-Авиве поддерживает постоянный контакт с нашими гражданами, находящимися в Израиле, – говорится в сообщении. - Создана горячая линия посольства, формируется список граждан РК для оказания им дальнейшего содействия в возращении на Родину.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31855
Re: МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из...
Отправлено: 08.10.23 - 20:28
#1
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Да ну, смешно..
Кто поедет?
Обычно евреи быстро справляются в войне и все нормально..
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13342
Re: МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из...
Отправлено: 08.10.23 - 22:16
#2
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Цитата:
111:
Обычно евреи быстро справляются в войне и все нормально

Вчера ракетой они разрушили мечеть, где верующие мирно молятся.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19896
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 08.10.23 - 22:37
#3
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31855
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 08.10.23 - 22:54
#4
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
563
Re: МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из...
Отправлено: 08.10.23 - 23:37
#5
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Киев мог передать палестинскому движению ХАМАС оружие удара по Израилю, написала в Twitter конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
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