Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 07.10.23 - 17:30
5 октября к жительнице Рудного Людмиле ПИОНТКЕВИЧ пришла проверка. Чиновников интересовали цветы, которая заботливая хозяйка высадила под окном своего дома. Они посчитали, что рудничанка незаконно захватила государственную землю. Женщине выписали штраф в размере 258 750 тенге и предписали выкопать цветочки. Ситуацией уже заинтересовались в администрации президента и сегодня, 7 октября, Людмила Анатольевна встретилась с акимом Рудного. Читать новость
Нет, на это грозного окрика не будет: - это банальный распил бюджетных денег или "умение жить", это привычное дело для гос.чиновников, рутина - так сказать, чуть ли наша - национальная идея, наряду с ежегодными заменами новых бордюров на ещё более новые.
Вот как то перекликаются статьи о Шотландии и эта. Мы очень стремимся хорошо жить, но оказывается за это есть определенная плата. Чтобы соответствовать европейским и демократическим стандартам нужно банально стучать. И сейчас за всеми этими громкими словами о нулевой терпимости ко всему плохому стоит стремление государства приучить граждан обо всём докладывать государству. Перечитывал Шарля Костера:"Тиль Уленшпигель", там тоже император Карл V и король Испании Филипп очень хотели чтобы люди доносили друг на друга. В награду половина имущества осужденного, другая половина королю.
saba: туда вроде бюджетные деньги ещё не поступали.
Он что на СВОИ строил, что ли??? Разве такое бывает ?? Обычно схема, такая же: - тендер; кто минимум предложит тот и выигрывает; деньги поступают на его счёт; само строительство, но за бюджетные деньги. Там, если память не изменяет мне - стоимость обьекта в миллиардах тенге. Навряд ли у кого есть такие свободные деньги.
В том то и дело. Там тендера на который всё ссылался Максаф не было. Был договор о государственно-частном партнёрстве,где государство предоставляет землю, инфраструктуру в виде инженерной коммуникации, а инвестор строит. А потом за счёт эксплуатации должны были отбить эти деньги, но тут то и должен был состояться тендер. Правда вышла несостыковка. Фирму создавали под строительство, соответственно опыта эксплуатации на бумаге ноль, а там и дети и госзаказ поэтому и не прошли по тендеру. А вина я считаю пополам и чиновников и инвестора, пока строили 33 раза можно было придумать, как всё чинно и благородно оформить на бумаге.
Инспектор открыл проверку, выехал на участок, выявил нарушения и составил протокол по статье 136 КоАП РК. Выдал предписание на месяц для устранения нарушений. К сожалению, санкция статьи предполагает только штраф, мы не могли ограничиться предупреждением. Через месяц мы проконтролируем исполнение предписание.
Удивительные вещи ожидают в этом проекте, ещё услышим. Есть целые восьми квартирные дома принадлежат одному хозяину, он оградился от всего света огроменными заборами и сам владеет всем этим. Любопытно, ему дадут двесте сорок квадратов или стоимость за восемь квартир, около полста лямов. Ещё один вопрос, у многих владельцев нет права владения собственностью, как этим быть? Некоторые настроили сарайчики, погреба, гаражи и живут на полную, они будут сопротивляться.
saba: Вот как то перекликаются статьи о Шотландии и эта. Мы очень стремимся хорошо жить, но оказывается за это есть определенная плата. Чтобы соответствовать европейским и демократическим стандартам нужно банально стучать. И сейчас за всеми этими громкими словами о нулевой терпимости ко всему плохому
Там стучат, чтобы ты цветы посадил, а у вас стучат - чтобы вырвал. В голове не укладывается.
ACROS: Нет, на это грозного окрика не будет: - это банальный распил бюджетных денег или "умение жить", это привычное дело для гос.чиновников, рутина - так сказать, чуть ли наша - национальная идея, наряду с ежегодными заменами новых бордюров на ещё более новые.
Я не могу такое говорить, я же не местный теперь - сразу на меня обижаться начинают
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