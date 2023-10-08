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"Этих домов не должно быть давно" - 30 двухэтажек планируют снести в Рудном
"Этих домов не должно быть давно" - 30 двухэтажек планируют снести в Рудном
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47705
"Этих домов не должно быть давно" - 30 двухэтажек планируют снести в Рудном
Отправлено: 08.10.23 - 17:34
ПДП по заказу акимата разработан ТОО "Проектный институт "Казгипроград" из Алматы. Там расположены ветхие двухэтажные жилые дома - те самые восьмиквартирки, вместо которых планируют построить новые пятиэтажные и девятиэтажные дома. Если сейчас в этих кварталах проживает 764 человека, то после застройки смогут заселиться уже больше 4000 человек.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1829
Re: "Этих домов не должно быть давно" - 30 двухэтажек...
Отправлено: 08.10.23 - 17:34
Строительство жилья в таких объёмах должно быть подкреплено перспективой экономического развития города. А об этом ни слова.Или нам что-то не договаривают?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13342
"Этих домов не должно быть давно" - 30 двухэтажек планируют снести в Рудном
Отправлено: 08.10.23 - 17:48
Цитата:
не СССР. Где строили комбинат и под него микрорайоны. так и живём.
КГСПС: А об этом ни слова.Или нам что-то не договаривают?А у нас строительство квартир это и есть экономическое развитие))Другого. Нет. А так в деревни человек продаст лошадь, купит тут кваритру, другой в ипотеку залезит на 40 лет. Это вам
не СССР. Где строили комбинат и под него микрорайоны. так и живём.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3044
Re: "Этих домов не должно быть давно" - 30 двухэтажек...
Отправлено: 08.10.23 - 18:04
Цитата:
Сейчас комбинатам микрорайоны не нужны. Автоматизация, цифровизация, роботизация количество людей на современном производстве сведено к минимуму .50 ти рабочим местам радуемся. Сколько там на 2 не самых маленьких завода у Камлит озвучили, около 1200 человек?
Vit:
Где строили комбинат и под него микрорайоны.
Где строили комбинат и под него микрорайоны.
Сейчас комбинатам микрорайоны не нужны. Автоматизация, цифровизация, роботизация количество людей на современном производстве сведено к минимуму .50 ти рабочим местам радуемся. Сколько там на 2 не самых маленьких завода у Камлит озвучили, около 1200 человек?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6356
Re: "Этих домов не должно быть давно" - 30 двухэтажек...
Отправлено: 08.10.23 - 18:28
Удивительные вещи ожидают в этом проекте, ещё услышим. Есть целые восьми квартирные дома принадлежат одному хозяину, он оградился от всего света огроменными заборами и сам владеет всем этим. Любопытно, ему дадут двесте сорок квадратов или стоимость за восемь квартир, около полста лямов. Ещё один вопрос, у многих владельцев нет права владения собственностью, как этим быть? Некоторые настроили сарайчики, погреба, гаражи и живут на полную, они будут сопротивляться.
Re: "Этих домов не должно быть давно" - 30 двухэтажек...
Отправлено: 08.10.23 - 20:18
Цитата:
Ну с этим проще - приедет борец с клумбами, выпишет штраф за незаконный захват земли, сумма штрафов превысит стоимость новой квартиры и все, жилец - бомж
сайлау курманов:
Некоторые настроили сарайчики, погреба, гаражи и живут на полную, они будут сопротивляться.
Некоторые настроили сарайчики, погреба, гаражи и живут на полную, они будут сопротивляться.
Ну с этим проще - приедет борец с клумбами, выпишет штраф за незаконный захват земли, сумма штрафов превысит стоимость новой квартиры и все, жилец - бомж
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31855
Re: "Этих домов не должно быть давно" - 30 двухэтажек...
Отправлено: 08.10.23 - 20:25
Строить новое жилье, где вторичка стоит 160 тысяч за квадрат?
Рискованно..
Если только цены на недвижимость чем нибудь не подымут..
Рискованно..
Если только цены на недвижимость чем нибудь не подымут..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1055
Re: "Этих домов не должно быть давно" - 30 двухэтажек...
Отправлено: 08.10.23 - 21:36
Цитата:
В городе и без экономического развития жилья не хватает. Несколько тысяч просто хотят получить квартиру. И ещё несколько хотят улучшить свои условия проживания - получить бОльшую площадь, чем у них есть. И это только те, кто имеет право на получение жилья из госфонда. А есть ещё такие, кто хочет купить.
КГСПС:
экономического развития города
экономического развития города
В городе и без экономического развития жилья не хватает. Несколько тысяч просто хотят получить квартиру. И ещё несколько хотят улучшить свои условия проживания - получить бОльшую площадь, чем у них есть. И это только те, кто имеет право на получение жилья из госфонда. А есть ещё такие, кто хочет купить.
"Этих домов не должно быть давно" - 30 двухэтажек планируют снести в Рудном
Отправлено: 08.10.23 - 22:04
Цитата:
А ты думал вечно будешь шиковать на наследии советского прошлого?
111:
Строить новое жилье, где вторичка стоит 160 тысяч за квадрат? Рискованно.. Если только цены на недвижимость чем нибудь не подымут..
Строить новое жилье, где вторичка стоит 160 тысяч за квадрат? Рискованно.. Если только цены на недвижимость чем нибудь не подымут..
А ты думал вечно будешь шиковать на наследии советского прошлого?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 264
"Этих домов не должно быть давно" - 30 двухэтажек планируют снести в Рудном
Отправлено: 08.10.23 - 23:22
строить жильё вдоль республиканской трассы? в общем-то правильно больше и негде. а какие там шикарные виды! разваленные патп, молзавод, хлебзавод, упк и прочие жизнеутверждающие картины ещё "дышащих" предприятий. с общественным транспортом опять же порядок полный. да и сама улица топоркова одно большое болото. к комбинату снова таки близенько, постоянно можно контролировать как он там работает.
да, строить нужно именно там.
да, строить нужно именно там.
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