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≡ МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47705
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 08.10.23 - 20:28
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- Посольство Казахстана в Тель-Авиве поддерживает постоянный контакт с нашими гражданами, находящимися в Израиле, – говорится в сообщении. - Создана горячая линия посольства, формируется список граждан РК для оказания им дальнейшего содействия в возращении на Родину.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31854
Re: МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из...
Отправлено: 08.10.23 - 20:28
#1
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Да ну, смешно..
Кто поедет?
Обычно евреи быстро справляются в войне и все нормально..
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