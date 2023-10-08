Отправлено: - 17:48

КГСПС: А об этом ни слова.Или нам что-то не договаривают?

Цитата:А у нас строительство квартир это и есть экономическое развитие))Другого. Нет. А так в деревни человек продаст лошадь, купит тут кваритру, другой в ипотеку залезит на 40 лет. Это вамне СССР. Где строили комбинат и под него микрорайоны.так и живём.