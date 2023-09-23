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Кайрат стайер: Вольным-воля! Да, и Алла Пугачёва, кумир сотни миллионов людей, выросших слушая её песни, в прошлом году сказала: были холопами-стали рабами!Этот мир придуман не намиЭтот мир придуман не мнойЭтот мир придуман не намиЭтот мир придуман не мнойПридумано не мной, что мчится день за днёмТо радость, то печаль кому-то несяА мир устроен так, что всё возможно в нёмНо после ничего исправить нельзяЭтот мир придуман не намиЭтот мир придуман не мнойЭтот мир придуман не намиЭтот мир придуман не мнойОдин лишь способ есть нам справиться с судьбойОдин есть только путь в мелькании днейПусть тучи разогнать нам трудно над землёйНо можем мы любить друг друга сильней (С).Подробнее: