Re: Для бутербродов и бургеров - Готовим огурцы-пикули, «как в...

Отправлено: - 15:41

Любопытно, как слова из одного языка в другой проникают. Я так понимаю, эти самые пикули произошли от "пиклз" (pickes) - слово на английском, означает консервированные огурцы, в основном, ну или "пиклд" (pickled) - что то законсервированное.