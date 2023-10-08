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≡ Для бутербродов и бургеров - Готовим огурцы-пикули, «как в Макдоналдсе», пробу уже сняли
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47704
Для бутербродов и бургеров - Готовим огурцы-пикули, «как в Макдоналдсе», пробу уже сняли
Отправлено: 08.10.23 - 14:56
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Поздние осенние огурцы - идеальный материал для экспериментов. Их снимаешь понемногу, они плотные, какие-то особо хрустящие. Если вы уже затарили закрома своими обычными маринадами, попробуйте этот, в котором одинаково прекрасны и ломтики огурцов, и лук.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26066
Re: Для бутербродов и бургеров - Готовим огурцы-пикули, «как в...
Отправлено: 08.10.23 - 14:56
#1
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А сегодня Праздник,
День Вареников.
Поздравляю... :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19112
Для бутербродов и бургеров - Готовим огурцы-пикули, «как в Макдоналдсе», пробу уже сняли
Отправлено: 08.10.23 - 15:02
#2
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Цитата:
drakon:
А сегодня Праздник, День Вареников.


с картошкой?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26066
Для бутербродов и бургеров - Готовим огурцы-пикули, «как в Макдоналдсе», пробу уже сняли
Отправлено: 08.10.23 - 15:10
#3
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Цитата:
alex_60:
с картошкой?

Мои любимые... :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19889
Re: Для бутербродов и бургеров - Готовим огурцы-пикули, «как в...
Отправлено: 08.10.23 - 15:41
#4
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Любопытно, как слова из одного языка в другой проникают. Я так понимаю, эти самые пикули произошли от "пиклз" (pickes) - слово на английском, означает консервированные огурцы, в основном, ну или "пиклд" (pickled) - что то законсервированное.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
562
Re: Для бутербродов и бургеров - Готовим огурцы-пикули, «как в...
Отправлено: 08.10.23 - 18:34
#5
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Для бутербродов и бургеров - Готовим огурцы-пикули, «как в Макдоналдсе», пробу уже сняли

.....сильно скучаю по Макдоналдсу, классная еда......поеду где он есть и поем от души....или Дракошу попросить чтоб прислал,да в микровалновке разогрею,думаю пока из германии приедет не испортится.
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