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Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
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Я робот(Пользователи)
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Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 07.10.23 - 17:30
5 октября к жительнице Рудного Людмиле ПИОНТКЕВИЧ пришла проверка. Чиновников интересовали цветы, которая заботливая хозяйка высадила под окном своего дома. Они посчитали, что рудничанка незаконно захватила государственную землю. Женщине выписали штраф в размере 258 750 тенге и предписали выкопать цветочки. Ситуацией уже заинтересовались в администрации президента и сегодня, 7 октября, Людмила Анатольевна встретилась с акимом Рудного.
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Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 08.10.23 - 10:58
Цитата:
Это, если только кому-то из его друзей, знакомых, родственников не понравятся снеговики и горки. И его пригласят разобраться по-братски.
Vit:
Это, если только кому-то из его друзей, знакомых, родственников не понравятся снеговики и горки. И его пригласят разобраться по-братски.
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 08.10.23 - 16:23
Цитата:
Нет, на это грозного окрика не будет: - это банальный распил бюджетных денег или "умение жить", это привычное дело для гос.чиновников, рутина - так сказать, чуть ли наша - национальная идея, наряду с ежегодными заменами новых бордюров на ещё более новые.
maxsaf:
ледовый дворец тоже ждёт грозный окрик
ледовый дворец тоже ждёт грозный окрик
Нет, на это грозного окрика не будет: - это банальный распил бюджетных денег или "умение жить", это привычное дело для гос.чиновников, рутина - так сказать, чуть ли наша - национальная идея, наряду с ежегодными заменами новых бордюров на ещё более новые.
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 08.10.23 - 16:31
Цитата:
Фамилию бдительной соседки или соседа, писавшего донос, не опубликовали ??
КГСПС:
родственников не понравятся
родственников не понравятся
Фамилию бдительной соседки или соседа, писавшего донос, не опубликовали ??
Re: Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая...
Отправлено: 08.10.23 - 16:42
Цитата:
Так туда вроде бюджетные деньги ещё не поступали. Из за этого же весь сыр бор. инвестор хочет этих бюджетных денег, чтобы оправдать строительство, но не хочет или не может участвовать в тендере
ACROS:
банальный распил бюджетных денег или "умение жить",
банальный распил бюджетных денег или "умение жить",
Так туда вроде бюджетные деньги ещё не поступали. Из за этого же весь сыр бор. инвестор хочет этих бюджетных денег, чтобы оправдать строительство, но не хочет или не может участвовать в тендере
Re: Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая...
Отправлено: 08.10.23 - 16:51
Вот как то перекликаются статьи о Шотландии и эта. Мы очень стремимся хорошо жить, но оказывается за это есть определенная плата. Чтобы соответствовать европейским и демократическим стандартам нужно банально стучать. И сейчас за всеми этими громкими словами о нулевой терпимости ко всему плохому стоит стремление государства приучить граждан обо всём докладывать государству. Перечитывал Шарля Костера:"Тиль Уленшпигель", там тоже император Карл V и король Испании Филипп очень хотели чтобы люди доносили друг на друга. В награду половина имущества осужденного, другая половина королю.
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Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 08.10.23 - 17:06
Комментарий проходит проверку.
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 08.10.23 - 17:58
Цитата:
Он что на СВОИ строил, что ли??? Разве такое бывает ??
Обычно схема, такая же: - тендер; кто минимум предложит тот и выигрывает; деньги поступают на его счёт; само строительство, но за бюджетные деньги.
Там, если память не изменяет мне - стоимость обьекта в миллиардах тенге. Навряд ли у кого есть такие свободные деньги.
saba:
туда вроде бюджетные деньги ещё не поступали.
туда вроде бюджетные деньги ещё не поступали.
Он что на СВОИ строил, что ли??? Разве такое бывает ??
Обычно схема, такая же: - тендер; кто минимум предложит тот и выигрывает; деньги поступают на его счёт; само строительство, но за бюджетные деньги.
Там, если память не изменяет мне - стоимость обьекта в миллиардах тенге. Навряд ли у кого есть такие свободные деньги.
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 08.10.23 - 18:13
Цитата:
В том то и дело. Там тендера на который всё ссылался Максаф не было. Был договор о государственно-частном партнёрстве,где государство предоставляет землю, инфраструктуру в виде инженерной коммуникации, а инвестор строит. А потом за счёт эксплуатации должны были отбить эти деньги, но тут то и должен был состояться тендер. Правда вышла несостыковка. Фирму создавали под строительство, соответственно опыта эксплуатации на бумаге ноль, а там и дети и госзаказ поэтому и не прошли по тендеру. А вина я считаю пополам и чиновников и инвестора, пока строили 33 раза можно было придумать, как всё чинно и благородно оформить на бумаге.
ACROS:
Разве такое бывает ??
Разве такое бывает ??
В том то и дело. Там тендера на который всё ссылался Максаф не было. Был договор о государственно-частном партнёрстве,где государство предоставляет землю, инфраструктуру в виде инженерной коммуникации, а инвестор строит. А потом за счёт эксплуатации должны были отбить эти деньги, но тут то и должен был состояться тендер. Правда вышла несостыковка. Фирму создавали под строительство, соответственно опыта эксплуатации на бумаге ноль, а там и дети и госзаказ поэтому и не прошли по тендеру. А вина я считаю пополам и чиновников и инвестора, пока строили 33 раза можно было придумать, как всё чинно и благородно оформить на бумаге.
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
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Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 08.10.23 - 18:24
Комментарий проходит проверку.
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Re: Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая...
Отправлено: 08.10.23 - 18:24
Удивительные вещи ожидают в этом проекте, ещё услышим. Есть целые восьми квартирные дома принадлежат одному хозяину, он оградился от всего света огроменными заборами и сам владеет всем этим. Любопытно, ему дадут двесте сорок квадратов или стоимость за восемь квартир, около полста лямов. Ещё один вопрос, у многих владельцев нет права владения собственностью, как этим быть? Некоторые настроили сарайчики, погреба, гаражи и живут на полную, они будут сопротивляться.
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