НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47704
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 07.10.23 - 17:30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
5 октября к жительнице Рудного Людмиле ПИОНТКЕВИЧ пришла проверка. Чиновников интересовали цветы, которая заботливая хозяйка высадила под окном своего дома. Они посчитали, что рудничанка незаконно захватила государственную землю. Женщине выписали штраф в размере 258 750 тенге и предписали выкопать цветочки. Ситуацией уже заинтересовались в администрации президента и сегодня, 7 октября, Людмила Анатольевна встретилась с акимом Рудного.
Читать новость

КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1829
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 08.10.23 - 10:58
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Это, если только кому-то из его друзей, знакомых, родственников не понравятся снеговики и горки. И его пригласят разобраться по-братски.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4865
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 08.10.23 - 16:23
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
ледовый дворец тоже ждёт грозный окрик


Нет, на это грозного окрика не будет: - это банальный распил бюджетных денег или "умение жить", это привычное дело для гос.чиновников, рутина - так сказать, чуть ли наша - национальная идея, наряду с ежегодными заменами новых бордюров на ещё более новые.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4865
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 08.10.23 - 16:31
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
родственников не понравятся


Фамилию бдительной соседки или соседа, писавшего донос, не опубликовали ??
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3043
Re: Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая...
Отправлено: 08.10.23 - 16:42
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
банальный распил бюджетных денег или "умение жить",

Так туда вроде бюджетные деньги ещё не поступали. Из за этого же весь сыр бор. инвестор хочет этих бюджетных денег, чтобы оправдать строительство, но не хочет или не может участвовать в тендере
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3043
Re: Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая...
Отправлено: 08.10.23 - 16:51
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот как то перекликаются статьи о Шотландии и эта. Мы очень стремимся хорошо жить, но оказывается за это есть определенная плата. Чтобы соответствовать европейским и демократическим стандартам нужно банально стучать. И сейчас за всеми этими громкими словами о нулевой терпимости ко всему плохому стоит стремление государства приучить граждан обо всём докладывать государству. Перечитывал Шарля Костера:"Тиль Уленшпигель", там тоже император Карл V и король Испании Филипп очень хотели чтобы люди доносили друг на друга. В награду половина имущества осужденного, другая половина королю.
Профайл
kbkz1980
§ kbkz1980
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4882
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 08.10.23 - 17:06
#35
Комментарий проходит проверку.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4865
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 08.10.23 - 17:58
#36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
туда вроде бюджетные деньги ещё не поступали.


Он что на СВОИ строил, что ли??? Разве такое бывает ??
Обычно схема, такая же: - тендер; кто минимум предложит тот и выигрывает; деньги поступают на его счёт; само строительство, но за бюджетные деньги.
Там, если память не изменяет мне - стоимость обьекта в миллиардах тенге. Навряд ли у кого есть такие свободные деньги.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3043
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 08.10.23 - 18:13
#37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Разве такое бывает ??

В том то и дело. Там тендера на который всё ссылался Максаф не было. Был договор о государственно-частном партнёрстве,где государство предоставляет землю, инфраструктуру в виде инженерной коммуникации, а инвестор строит. А потом за счёт эксплуатации должны были отбить эти деньги, но тут то и должен был состояться тендер. Правда вышла несостыковка. Фирму создавали под строительство, соответственно опыта эксплуатации на бумаге ноль, а там и дети и госзаказ поэтому и не прошли по тендеру. А вина я считаю пополам и чиновников и инвестора, пока строили 33 раза можно было придумать, как всё чинно и благородно оформить на бумаге.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1463
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 08.10.23 - 18:24
#38
Комментарий проходит проверку.
Профайл
сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6356
Re: Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая...
Отправлено: 08.10.23 - 18:24
#39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удивительные вещи ожидают в этом проекте, ещё услышим. Есть целые восьми квартирные дома принадлежат одному хозяину, он оградился от всего света огроменными заборами и сам владеет всем этим. Любопытно, ему дадут двесте сорок квадратов или стоимость за восемь квартир, около полста лямов. Ещё один вопрос, у многих владельцев нет права владения собственностью, как этим быть? Некоторые настроили сарайчики, погреба, гаражи и живут на полную, они будут сопротивляться.
Профайл Посетить вебсайт
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 89, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 88
Зарегистрированные пользователи: Гога

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS