Отправлено: - 18:13

ACROS:

Разве такое бывает ??

Цитата:В том то и дело. Там тендера на который всё ссылался Максаф не было. Был договор о государственно-частном партнёрстве,где государство предоставляет землю, инфраструктуру в виде инженерной коммуникации, а инвестор строит. А потом за счёт эксплуатации должны были отбить эти деньги, но тут то и должен был состояться тендер. Правда вышла несостыковка. Фирму создавали под строительство, соответственно опыта эксплуатации на бумаге ноль, а там и дети и госзаказ поэтому и не прошли по тендеру. А вина я считаю пополам и чиновников и инвестора, пока строили 33 раза можно было придумать, как всё чинно и благородно оформить на бумаге.