Re: Что известно об образовательной системе "Келешек",...

Отправлено: - 18:07

Как будет работать система. Введение системы "Келешек" призвано привить казахстанцам культуру накопления. "К сожалению, в нашем менталитете накопление не приветствуется. Посмотрите в Китае, в Азии: ребёнок рождается – сразу накапливают, чтобы дать гарантию образования.



...если не знает Саясат Нурбек то странах запада первое высшее образование БЕСПЛАТНО может и нам так сделать.