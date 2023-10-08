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≡ Что известно об образовательной системе "Келешек", призванной 200 000 тенге от государства превратить в миллионы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47704
Что известно об образовательной системе "Келешек", призванной 200 000 тенге от государства превратить в миллионы
Отправлено: 08.10.23 - 18:07
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Министр науки и высшего образования рассказал, как будет работать накопительная образовательная система, которую планируют запустить уже в 2024 году.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
561
Re: Что известно об образовательной системе "Келешек",...
Отправлено: 08.10.23 - 18:07
#1
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Как будет работать система. Введение системы "Келешек" призвано привить казахстанцам культуру накопления. "К сожалению, в нашем менталитете накопление не приветствуется. Посмотрите в Китае, в Азии: ребёнок рождается – сразу накапливают, чтобы дать гарантию образования.

...если не знает Саясат Нурбек то странах запада первое высшее образование БЕСПЛАТНО может и нам так сделать.
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