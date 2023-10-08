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Что известно об образовательной системе "Келешек", призванной 200 000 тенге от государства превратить в миллионы
Что известно об образовательной системе "Келешек", призванной 200 000 тенге от государства превратить в миллионы
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