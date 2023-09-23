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≡ Форумная эклектика
 
 
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Куратор темы: Маркс
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4351
Форумная эклектика
Отправлено: 23.09.23 - 11:21
#826
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Ла-ла-лей, ла-ла-лей,
сила в долларе друзья,
Опа-опа! Америка Европа!



[Исправлено: Kairat stayer, 23.09.2023 - 11:25]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4351
Форумная эклектика
Отправлено: 23.09.23 - 15:25
#827
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alex_60: Секрет новости с поздравлением с 36 местом раскрыт.

Эл-починно: Рад видеть в рядах обсуждений! Давненько не было видно.

saba: С мужчиной тоже можно так здороваться, запретов нет. Просто обычно первым здоровается младший и чтобы проявить уважение, он здоровается по полной форме.

Шурик: Саламатсызба, доллар барма? (Здравствуйте, доллары есть?

Валютчик: Конечно бар (конечно есть), правда укрепился! Давно вас не было товарищ Шурик, как постоянному клиенту, вам по старым ценам продам!

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4351
Форумная эклектика
Отправлено: 26.09.23 - 12:31
#828
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Ильяс: Писал запрос в головной офис H+H TECHNIKA, spol. s ro Čechyně 182, также запрос в генеральную прокуратуру Чехии и в рот воды набрали. Надо ехать в Прагу...

abaika95: эммммм
ты кто чтобы тебе компания отвечала на твои письма?
нет я просто не знаюты журналист, глава ОО которая занимается коррупцией, сотрудник прокуратуры?

Kairat stayer: Робин Гуд или Илья Муромец? Всё таки наверное последний. Ильюха - наш, по происхождению из крестьян, как сам Ильяс отмечал, парень от сохи .

Подробнее здесь:

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4351
Форумная эклектика
Отправлено: 29.09.23 - 15:33
#829
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Kairat stayer: Так, со слов И.Липсиц и их чиновников, в великой России катастрафически не хватает рабочих рук, своих недостаточно, мигрантам не выгодно туда ехать и.т.д. Рассматривают варианты завоза африканцев, северокорейцев чтобы они помогли - работали и демографией подсобили.

Мишаня: И демографию надо подымать. В Сибири. Африканцы ребята выносливые, на нефтяных кустах без них никак )))

Kairat stayer: Говорят уже едут, надеюсь толк от них будет.

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4351
Форумная эклектика
Отправлено: 07.10.23 - 16:56
#830
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abaika95: причем вам такую уже несусветную чушь на уши вешают
но вы упорно верите)

Kairat stayer: Всё будет хорошо, всё будет хорошо!

Не надо печалиться
Вся жизнь впереди
Вся жизнь впереди
Надейся и жди
Вся жизнь впереди
Надейся и жди
Надейся и жди (С).

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4351
Форумная эклектика
Отправлено: 08.10.23 - 11:55
#831
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Кайрат стайер: Вольным-воля! Да, и Алла Пугачёва, кумир сотни миллионов людей, выросших слушая её песни, в прошлом году сказала: были холопами-стали рабами!

Этот мир придуман не нами
Этот мир придуман не мной
Этот мир придуман не нами
Этот мир придуман не мной

Придумано не мной, что мчится день за днём
То радость, то печаль кому-то неся
А мир устроен так, что всё возможно в нём
Но после ничего исправить нельзя

Этот мир придуман не нами
Этот мир придуман не мной
Этот мир придуман не нами
Этот мир придуман не мной

Один лишь способ есть нам справиться с судьбой
Один есть только путь в мелькании дней
Пусть тучи разогнать нам трудно над землёй
Но можем мы любить друг друга сильней (С).

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4351
Форумная эклектика
Отправлено: 08.10.23 - 17:47
#832
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alex_60: не красит, подпевать постоянно...

Saba: но подпевать я никогда ещё в жизни не подпевал, возможно в первом классе в хоре...

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13340
Форумная эклектика
Отправлено: 08.10.23 - 17:51
#833
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Цитата:
Kairat stayer:
Кайрат уже стал профессионалом мемов))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19112
Форумная эклектика
Отправлено: 08.10.23 - 17:53
#834
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Цитата:
Vit:


это по другому называется.
когда взрослый впадает в детство
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3043
Форумная эклектика
Отправлено: 08.10.23 - 17:59
#835
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Да нормально всё, человек увлекается. Молодец я бы так не смог!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4351
Форумная эклектика
Отправлено: 08.10.23 - 18:00
#836
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Цитата:
Маркс:
Эклектика, также эклектизм — смешение, соединение разнородных стилей, идей, взглядов и т. п.


Цитата:
Маркс:
Короче, пишите сюда, кому стало скучно ... или весело!


Всё норм, mix (микс) - смешение. Как в первом посте ветки, последователь мирового пролетариата товарищ Маркс написал, что эклектика - смешение, соединение разнородных стилей, идей, взглядов и.т.п.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4351
Форумная эклектика
Отправлено: 08.10.23 - 18:25
#837
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Цитата:
alex_60:
это по другому называется. когда взрослый впадает в детство


Детство, детство, ты куда бежишь?
Детство, детство, ты куда спешишь?
Не наигрался я ещё с тобой,
Детство, детство, ты куда? Постой!

А я хочу, а я хочу опять
По крышам бегать голубей гонять,
Дразнить Наташку, дёргать за косу,
На самокате мчаться по двору.

Старушки искоса на нас глядят,
Не узнают вчерашних забияк.
А мы с Наташкой по двору идём,
И нет нам дела больше ни о чём.

Детство, детство, ты куда ушло?
Где уютный уголок нашло?
Детства милого мне не догнать.
Остаётся с грустью вспоминать (С).

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