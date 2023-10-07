Отправлено: - 16:23

maxsaf:

ледовый дворец тоже ждёт грозный окрик

Цитата:Нет, на это грозного окрика не будет: - это банальный распил бюджетных денег или "умение жить", это привычное дело для гос.чиновников, рутина - так сказать, чуть ли наша - национальная идея, наряду с ежегодными заменами новых бордюров на ещё более новые.