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≡ Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47702
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 07.10.23 - 17:30
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5 октября к жительнице Рудного Людмиле ПИОНТКЕВИЧ пришла проверка. Чиновников интересовали цветы, которая заботливая хозяйка высадила под окном своего дома. Они посчитали, что рудничанка незаконно захватила государственную землю. Женщине выписали штраф в размере 258 750 тенге и предписали выкопать цветочки. Ситуацией уже заинтересовались в администрации президента и сегодня, 7 октября, Людмила Анатольевна встретилась с акимом Рудного.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1828
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 08.10.23 - 10:58
#30
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Цитата:
Vit:

Это, если только кому-то из его друзей, знакомых, родственников не понравятся снеговики и горки. И его пригласят разобраться по-братски.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4864
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 08.10.23 - 16:23
#31
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Цитата:
maxsaf:
ледовый дворец тоже ждёт грозный окрик


Нет, на это грозного окрика не будет: - это банальный распил бюджетных денег или "умение жить", это привычное дело для гос.чиновников, рутина - так сказать, чуть ли наша - национальная идея, наряду с ежегодными заменами новых бордюров на ещё более новые.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4864
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 08.10.23 - 16:31
#32
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Цитата:
КГСПС:
родственников не понравятся


Фамилию бдительной соседки или соседа, писавшего донос, не опубликовали ??
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