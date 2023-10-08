Kairat stayer: Но тем не менее на мой взгляд как говорил А.П. Чехов следует выдавливать из себя по каплям раба. Это я к чему, в заметке от 26 марта текущего года: Великодержавие как судьба России. Страна подчинена воле наследников Чингисхана, отмечены отдельные моменты касающийся сегодняшних реалии. Из той же оперы, ранее В.В.Жириновский, в какой-то степени рупор властей, на красной площади раздавая деньги приговаривал: холопы, крепостные и.т.д. потом через несколько дней пояснил, что мы все безлошадные, бесправные и.т.д. Ещё раньше когда получал государственную награду сказал: Боже, Царя храни! Потом пояснял. что это не про правителя.
Царствие ему небесное, В.В.Жириновский (05.01.2020 года): "Не нравится им слово "холопы, крепостные". Да мы с вами все холопы... Бесправные, безлошадные, бесквартирные", - заявил Жириновский, рассказав, что слово "хлопцы" произошло именно от слова "холоп", и хлопцы - это молодые ребята, безработные, бедные и бесправные.
"Мы и есть холопы бесправные... И крепостное право. Дети от родителей зависят, родители от детей зависят - это и есть крепостное право, и этого слова не надо стесняться", - объяснил лидер ЛДПР. А поясняя, почему раздавал по тысяче рублей людям на Красной площади, Жириновский заявил, что людям надо раздавать еще больше, так как народ нуждается сейчас в финансовой помощи.
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