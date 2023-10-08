Отправлено: - 13:56

maxsaf:

Могут уехать в любую англоязычную страну, даже переучиваться не надо

maxsaf:

Я родился в СССР и своей родиной считаю СССР.

maxsaf:

Мы говорим о годах, когда казахский получил статус государственного, коим на данный момент и является.

maxsaf:

А кто тебе дал полномочия решать за всех? Ты русскоговорящих граждан спросил, надо ими или нет?

maxsaf:

А чё вы до сих пор не снимаете портреты Абулхаира в школах? Или когда сцыкотно - помоги, а потом от....сь?

maxsaf:

Это угроза?

maxsaf:

Ну ниче, займешься чем-то более исконным

Цитата:так и русские могут уехать в любую россию к примерудаже переучиватсья не надотак в чем проблема? Цитата:ссср нет на карте мира 30 летправприемником ссср стала россияЦитата:до того момента казахского языка не существовало? казахи на французском разговаривали?Цитата:это как ты любишь говроить-выборесть выбор остаться или уехатькак у вас в канаде у русскоговрящего есть выборучить английский или уехать в россиюда? Цитата:у нас еще портреты чингисхана и тохтамыша еще висяткогда надо и про них вспоминаем а что? еще глубже в историю копнём?))вот так всегда с россиянолюбителямиим говоришь своей жизнью живите и не мешайте соседяма у тех сразу истерика выыы чее?? оборзели?? забыли как 500 лет назад мы вас захватили!! повторения хотите!! а??причем ирония что пишет это сабж из канады)))Цитата:это констатацияне боись Цитата:историей канады к примеру