Kairat stayer: Но тем не менее на мой взгляд как говорил А.П. Чехов следует выдавливать из себя по каплям раба. Это я к чему, в заметке от 26 марта текущего года: Великодержавие как судьба России. Страна подчинена воле наследников Чингисхана, отмечены отдельные моменты касающийся сегодняшних реалии. Из той же оперы, ранее В.В.Жириновский, в какой-то степени рупор властей, на красной площади раздавая деньги приговаривал: холопы, крепостные и.т.д. потом через несколько дней пояснил, что мы все безлошадные, бесправные и.т.д. Ещё раньше когда получал государственную награду сказал: Боже, Царя храни! Потом пояснял. что это не про правителя.
Царствие ему небесное, В.В.Жириновский (05.01.2020 года): "Не нравится им слово "холопы, крепостные". Да мы с вами все холопы... Бесправные, безлошадные, бесквартирные", - заявил Жириновский, рассказав, что слово "хлопцы" произошло именно от слова "холоп", и хлопцы - это молодые ребята, безработные, бедные и бесправные.
"Мы и есть холопы бесправные... И крепостное право. Дети от родителей зависят, родители от детей зависят - это и есть крепостное право, и этого слова не надо стесняться", - объяснил лидер ЛДПР. А поясняя, почему раздавал по тысяче рублей людям на Красной площади, Жириновский заявил, что людям надо раздавать еще больше, так как народ нуждается сейчас в финансовой помощи.
maxsaf: Могут уехать в любую англоязычную страну, даже переучиваться не надо
так и русские могут уехать в любую россию к примеру даже переучиватсья не надо так в чем проблема? Цитата:
maxsaf: Я родился в СССР и своей родиной считаю СССР.
ссср нет на карте мира 30 лет правприемником ссср стала россия Цитата:
maxsaf: Мы говорим о годах, когда казахский получил статус государственного, коим на данный момент и является.
до того момента казахского языка не существовало? казахи на французском разговаривали? Цитата:
maxsaf: А кто тебе дал полномочия решать за всех? Ты русскоговорящих граждан спросил, надо ими или нет?
это как ты любишь говроить-выбор есть выбор остаться или уехать как у вас в канаде у русскоговрящего есть выбор учить английский или уехать в россию да? Цитата:
maxsaf: А чё вы до сих пор не снимаете портреты Абулхаира в школах? Или когда сцыкотно - помоги, а потом от....сь?
у нас еще портреты чингисхана и тохтамыша еще висят когда надо и про них вспоминаем а что? еще глубже в историю копнём?))
вот так всегда с россиянолюбителями им говоришь своей жизнью живите и не мешайте соседям а у тех сразу истерика выыы чее?? оборзели?? забыли как 500 лет назад мы вас захватили!! повторения хотите!! а??
уехать в канаду поставив свою родню перед фактом учим английский в этой стране потому что я его выучил и вы будете! английский тут государственный поэтому он нам нужен и плевать на мнение родни,детям может удобнее было бы в русскоязычной среде жить учиться и работать нет! учим английский-русскоязычную среду нам не надо, россию нам не надо-русский постепенно выводим из обихода
а потом этот человек приходит к нам на форум и с умной моськой завляет что должен быть выбор у русскоязычных в казахстане обслуживать на казахском языке или не обслуживать учить для работы гос язык или не учить хочется спросить а это канада на вас так влияет что вы наглеть начинаете так причем не последовательно в своих же действиях и суждениях или вы всегда такими были?
а потом он обижается что его тут тапками гоняют по форуму и не внимают его "нужному всем" мнению Цитата:
Карачун: и в свете этого, я искренне считаю что вам стоит рассматривать вашу ситуацию с ценниками как один из счастливейших моментов вашей жизни, а не причитать об этом в
волшебный пендель это называется в психологии
макс замыслив уехать на запад никак не мог найти подходящий предлог, не мог решиться потому что не уверенный ждал что за него должны решить чтобы он смог с чистой совестью сделать шаг и не думать потом о том зря или не зря бить его злые казахи не били не грабили по улицам не гоняли макса это нервировало и вот чудо с него потребовали перевести товар на два языка вот оно!!! национализма!! такого стерпеть макс не смог и собрав чемоданы тут же убежал
но судя по тому что по прошествии 20 лет макс так и не выбрался психологических из казахстана сделанный выбор его все таки гложет от того и эта клоунская ужимка "ой я тут чисто поржать над вашими проблемами" на деле он прост сидит ждет и смакует все негативные новости в казахстане потому что на подсознательном уровне это радует его самолюбие в той части что переехал он не зря
и его очень бесит когда из казахстана летят позитивные новости лучше всего описывает этот синдром известный мем-крысы очень бесятся от того что корабль с которого они сбежали все не тонет!
люди которые переехали из страны и нормально устроились не отслеживают новости с тех мест откуда уехали и уж темболее не ржут над трагедиями и проблемами живут своей спокойной жизнью))))
Марик, тут у нас на сайте есть целый профессор Бондаренко который читал нам курс лекций по этому делу, можешь к нему через редакцию обратиться. Он тебе всё расскажет и про иудаизм и про синтоизм и про конфуцианство и почему к христианству( при его зарождении) славяне не имеют абсолютно никакого отношения.
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать