НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 731 из 731«1...729730731
Ответить Новый топик
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4348
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 10:56
#10951
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вольным-воля! Да, и Алла Пугачёва, кумир сотни миллионов людей, выросших слушая её песни, в прошлом году сказала: были холопами-стали рабами!

Этот мир придуман не нами
Этот мир придуман не мной
Этот мир придуман не нами
Этот мир придуман не мной

Придумано не мной, что мчится день за днём
То радость, то печаль кому-то неся
А мир устроен так, что всё возможно в нём
Но после ничего исправить нельзя

Этот мир придуман не нами
Этот мир придуман не мной
Этот мир придуман не нами
Этот мир придуман не мной

Один лишь способ есть нам справиться с судьбой
Один есть только путь в мелькании дней
Пусть тучи разогнать нам трудно над землёй
Но можем мы любить друг друга сильней (С).
Профайл
Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8608
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 11:12
#10952
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31852
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 11:17
#10953
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то, увидел самого героя России Тринадцатого..
Который с 2014го воевал против Украины в российской армии и который говорит, что именно Россия напала на Украину 9 лет назад..
Во дела..


Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4348
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 11:21
#10954
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Но тем не менее на мой взгляд как говорил А.П. Чехов следует выдавливать из себя по каплям раба. Это я к чему, в заметке от 26 марта текущего года: Великодержавие как судьба России. Страна подчинена воле наследников Чингисхана, отмечены отдельные моменты касающийся сегодняшних реалии. Из той же оперы, ранее В.В.Жириновский, в какой-то степени рупор властей, на красной площади раздавая деньги приговаривал: холопы, крепостные и.т.д. потом через несколько дней пояснил, что мы все безлошадные, бесправные и.т.д. Ещё раньше когда получал государственную награду сказал: Боже, Царя храни! Потом пояснял. что это не про правителя.


Царствие ему небесное, В.В.Жириновский (05.01.2020 года): "Не нравится им слово "холопы, крепостные". Да мы с вами все холопы... Бесправные, безлошадные, бесквартирные", - заявил Жириновский, рассказав, что слово "хлопцы" произошло именно от слова "холоп", и хлопцы - это молодые ребята, безработные, бедные и бесправные.

"Мы и есть холопы бесправные... И крепостное право. Дети от родителей зависят, родители от детей зависят - это и есть крепостное право, и этого слова не надо стесняться", - объяснил лидер ЛДПР. А поясняя, почему раздавал по тысяче рублей людям на Красной площади, Жириновский заявил, что людям надо раздавать еще больше, так как народ нуждается сейчас в финансовой помощи.

Подробнее:
Профайл
Страница 731 из 731«1...729730731
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS