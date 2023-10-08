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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31852
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 03:42
#10936
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Кстати у крестоносцев какой Бог, там как то вроде кресты отличаются от славянских..
Блин, я не знаю Истории..
У китайцев это вроде Будда, который не любит убивать..
Хотя епонцы..
У них тот же Будда?
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31852
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 03:45
#10937
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Блин.
А если раз на раз наши Боги наши Боги выяснят отношения, чтоб товару ихнему просто так не гибнуть?
А, понял..
Как будет действовать тогда Бог славян, он что, сам себя вызовет раз на раз по мужски?
У Богов тоже есть свои недостатки..
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31852
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 03:46
#10938
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Блин, подавился грушевым, Боги наверно блюдят за мной..
Ну хоть обратили внимание..
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31852
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 03:51
#10939
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Армия Израиля заявила об ударах по мечетям в секторе Газа, которые, как заявляют израильтяне, использовались ХАМАС для террористической деятельности.


По мечетчм, так значит это война Богов?
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31852
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 03:56
#10940
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Тут конечно много фейков, как и в бойне славян со славянами, но смысл один, не надо заходить на чужие территории.
Интересно, сколько будет война длиться у Украины с Россией, тоже лет 60?
Будут славяне убивать друг друга столько лет?
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31852
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 03:59
#10941
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Кстати, если верить, что Гитлер умер в 80х, то как долго проживет Путин?
Война что, теперь будет идти бесконечно между славянами?
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31852
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 04:03
#10942
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Кстати, дшрг Русич хотели бы убивать других, да вот со своими славянами надо разобраться


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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19885
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 08:59
#10943
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Цитата:
111:
Скорее за мусульман. И да, я поддерживаю Героя России Адама, который расправляется с неверными. А иначе как?

Кадыровцев поддерживаешь?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13338
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 08:59
#10944
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Цитата:
111: Кстати, если верить, что Гитлер умер в 80х, то как долго проживет Путин? Война что, теперь будет идти бесконечно между славянами?
Нет, очевидно что заканчивается. Зеленского убирают. Ставят нового и ведут переговоры. С нариком не кто не будет договариваться. Донбас и луганск остаётся в России. Зря людей столько просто убили. С самого начало было и так понятен результат.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
263
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 09:16
#10945
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Цитата:
maxsaf:
имеют больше общего, чем вам кажется?

я живу здесь, на месте. и мне совершенно ничего не кажется.
просто для примера (хотя для вас это не пример), в с...ом рудном примерно 100500 "мастеров" макияжа, маникюра, и прочей ерунды. и все как-то получают доход. следовательно эти услуги востребованы в таком масштабе. а что это как не демонстрация собственной значимости? поэтому цветы и ценники не вызывают у меня действительно бурных реакций. просто масштаб чуть побольше чем бытовой.
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19885
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 09:25
#10946
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Цитата:
111:
Я же не виноват, что быстро набираю 30.. Голосовал раннее за 60, но редакция привела причины, по которой это просто бесполезно. Конкретно Тимур. Да, согласен конечно же.. Но для профилактики, можно было бы..

Жаль что не ограничили - не более 5 сообщений подряд из одного фонтана. :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
263
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 09:35
#10947
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Цитата:
111: Ну вот, как бы невзначай.

невзначай? грушевого хлебните, может попустит слегка.
всё у меня с умыслом. предварительным.
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19885
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 09:39
#10948
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Цитата:
Карачун:
следовательно эти услуги востребованы в таком масштабе. а что это как не демонстрация собственной значимости?

Я имел ввиду представителей государственных органов, осуществляющих проверку, наделённых властью, пусть даже минимальной.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4348
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 10:37
#10949
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Цитата:
Vit:
Нет, очевидно что заканчивается. Зеленского убирают. Ставят нового и ведут переговоры. С нариком не кто не будет договариваться. Донбас и луганск остаётся в России. Зря людей столько просто убили. С самого начало было и так понятен результат.


Война не скоро закончится, действительно, как говорит В.Зеленский, никакие переговоры не будет вести, пока не освободят оккупированные территории. Украинцы свободолюбивый народ, их не сравнить с поуехавшими ранее оттуда и их потомками, впоследствии последние стали мангуртами.

Зачем украинскому народу становится рабами, холопами и холуями? Ранее П.Порошенко цитировал М.Лермонтова:

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ...

Украинцы изберут своего президента на всенародном голосовании, никто не будет назначать, скорее всего, после войны 8-) .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4348
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 10:45
#10950
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Цитата:
Vit:
Зеленского убирают. Ставят нового и ведут переговоры. С нариком не кто не будет договариваться...


Виталий, следует отходить от рабского мышления, более трёх лет тому назад с тобой беседовал и отмечал, что как говорил А.П. Чехов следует выдавливать из себя по каплям раба. Процитирую, как обычно самого себя:

Kairat stayer: Вот Виталий, ты простой как я, ток-шоу пересмотрел что ли? Во второй мировой войне СССР участвовал.

Но тем не менее на мой взгляд как говорил А.П. Чехов следует выдавливать из себя по каплям раба. Это я к чему, в заметке от 26 марта текущего года: Великодержавие как судьба России. Страна подчинена воле наследников Чингисхана, отмечены отдельные моменты касающийся сегодняшних реалии. Из той же оперы, ранее В.В.Жириновский, в какой-то степени рупор властей, на красной площади раздавая деньги приговаривал: холопы, крепостные и.т.д. потом через несколько дней пояснил, что мы все безлошадные, бесправные и.т.д. Ещё раньше когда получал государственную награду сказал: Боже, Царя храни! Потом пояснял. что это не про правителя.

Подробнее здесь:
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