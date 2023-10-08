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111: Кстати, если верить, что Гитлер умер в 80х, то как долго проживет Путин? Война что, теперь будет идти бесконечно между славянами?

Цитата:Нет, очевидно что заканчивается. Зеленского убирают. Ставят нового и ведут переговоры. С нариком не кто не будет договариваться. Донбас и луганск остаётся в России. Зря людей столько просто убили. С самого начало было и так понятен результат.