Блин. А если раз на раз наши Боги наши Боги выяснят отношения, чтоб товару ихнему просто так не гибнуть? А, понял.. Как будет действовать тогда Бог славян, он что, сам себя вызовет раз на раз по мужски? У Богов тоже есть свои недостатки..
Тут конечно много фейков, как и в бойне славян со славянами, но смысл один, не надо заходить на чужие территории. Интересно, сколько будет война длиться у Украины с Россией, тоже лет 60? Будут славяне убивать друг друга столько лет?
111: Кстати, если верить, что Гитлер умер в 80х, то как долго проживет Путин? Война что, теперь будет идти бесконечно между славянами?
Нет, очевидно что заканчивается. Зеленского убирают. Ставят нового и ведут переговоры. С нариком не кто не будет договариваться. Донбас и луганск остаётся в России. Зря людей столько просто убили. С самого начало было и так понятен результат.
я живу здесь, на месте. и мне совершенно ничего не кажется. просто для примера (хотя для вас это не пример), в с...ом рудном примерно 100500 "мастеров" макияжа, маникюра, и прочей ерунды. и все как-то получают доход. следовательно эти услуги востребованы в таком масштабе. а что это как не демонстрация собственной значимости? поэтому цветы и ценники не вызывают у меня действительно бурных реакций. просто масштаб чуть побольше чем бытовой.
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