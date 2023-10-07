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Артем Марусич:

Красиво. Человек всю жизнь мечтал путешествовать пешком по странам, а оказался на острове с казахстанским паспортом - беда…

Цитата:Ну ниче, поменяет паспорт со временем на тот, с которым можно хоть куда - и попутешествует... Он же не виноват, что к казахстанскому паспорту такое доверие в мире, скажем так, не самое высокое. Что-то видать не устраивает мировое сообщество, раз пускать к себе не хотят с этим паспортом.