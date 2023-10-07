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≡ Холмы, городки и параллельные миры - Костанаец - о том, что нужно знать о переезде в Шотландию и жизни в этой стране
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47701
Холмы, городки и параллельные миры - Костанаец - о том, что нужно знать о переезде в Шотландию и жизни в этой стране
Отправлено: 07.10.23 - 11:04
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24-летний фотограф и путешественник Артем КОРНИЕНКО родился и вырос в Костанае. Сейчас вместе с семьей живет в Великобритании, а именно в Шотландии, в городке Cowdenbeath (на русском звучит как Кауденбиф - «НГ»). Об особенностях этой страны и о том, как детские мечты привели его к реальным путешествиям по всему миру, Артем рассказал «НГ».
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19885
Холмы, городки и параллельные миры - Костанаец - о том, что нужно знать о переезде в Шотландию и жизни в этой стране
Отправлено: 08.10.23 - 05:17
#15
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Цитата:
Артем Марусич:
Красиво. Человек всю жизнь мечтал путешествовать пешком по странам, а оказался на острове с казахстанским паспортом - беда…

Ну ниче, поменяет паспорт со временем на тот, с которым можно хоть куда - и попутешествует... Он же не виноват, что к казахстанскому паспорту такое доверие в мире, скажем так, не самое высокое. Что-то видать не устраивает мировое сообщество, раз пускать к себе не хотят с этим паспортом.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4862
Re: Холмы, городки и параллельные миры - Костанаец - о том, что...
Отправлено: 08.10.23 - 09:03
#16
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Цитата:
abaika95:
купить сарай середины прошлого века за огромные бабки


Так то семья Назарбаевых то же скупает "сараи" в Европе за большие деньги, правда не в ипотеку, а за казахские тенге, переведённые в доллары и евро.
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