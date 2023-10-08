НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 730 из 730«1...728729730
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31851
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 03:42
#10936
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати у крестоносцев какой Бог, там как то вроде кресты отличаются от славянских..
Блин, я не знаю Истории..
У китайцев это вроде Будда, который не любит убивать..
Хотя епонцы..
У них тот же Будда?
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31851
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 03:45
#10937
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин.
А если раз на раз наши Боги наши Боги выяснят отношения, чтоб товару ихнему просто так не гибнуть?
А, понял..
Как будет действовать тогда Бог славян, он что, сам себя вызовет раз на раз по мужски?
У Богов тоже есть свои недостатки..
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31851
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 03:46
#10938
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, подавился грушевым, Боги наверно блюдят за мной..
Ну хоть обратили внимание..
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31851
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 03:51
#10939
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Армия Израиля заявила об ударах по мечетям в секторе Газа, которые, как заявляют израильтяне, использовались ХАМАС для террористической деятельности.


По мечетчм, так значит это война Богов?
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31851
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 03:56
#10940
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут конечно много фейков, как и в бойне славян со славянами, но смысл один, не надо заходить на чужие территории.
Интересно, сколько будет война длиться у Украины с Россией, тоже лет 60?
Будут славяне убивать друг друга столько лет?
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31851
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 03:59
#10941
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, если верить, что Гитлер умер в 80х, то как долго проживет Путин?
Война что, теперь будет идти бесконечно между славянами?
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31851
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 04:03
#10942
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, дшрг Русич хотели бы убивать других, да вот со своими славянами надо разобраться


Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19885
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 08:59
#10943
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13337
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 08:59
#10944
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111: Кстати, если верить, что Гитлер умер в 80х, то как долго проживет Путин? Война что, теперь будет идти бесконечно между славянами?
Нет, очевидно что заканчивается. Зеленского убирают. Ставят нового и ведут переговоры. С нариком не кто не будет договариваться. Донбас и луганск остаётся в России. Зря людей столько просто убили. С самого начало было и так понятен результат.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
263
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 09:16
#10945
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
имеют больше общего, чем вам кажется?

я живу здесь, на месте. и мне совершенно ничего не кажется.
просто для примера (хотя для вас это не пример), в с...ом рудном примерно 100500 "мастеров" макияжа, маникюра, и прочей ерунды. и все как-то получают доход. следовательно эти услуги востребованы в таком масштабе. а что это как не демонстрация собственной значимости? поэтому цветы и ценники не вызывают у меня действительно бурных реакций. просто масштаб чуть побольше чем бытовой.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19885
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 09:25
#10946
Комментарий проходит проверку.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
263
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 09:35
#10947
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111: Ну вот, как бы невзначай.

невзначай? грушевого хлебните, может попустит слегка.
всё у меня с умыслом. предварительным.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19885
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.10.23 - 09:39
#10948
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Страница 730 из 730«1...728729730
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS