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≡ Холмы, городки и параллельные миры - Костанаец - о том, что нужно знать о переезде в Шотландию и жизни в этой стране
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47701
Холмы, городки и параллельные миры - Костанаец - о том, что нужно знать о переезде в Шотландию и жизни в этой стране
Отправлено: 07.10.23 - 11:04
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24-летний фотограф и путешественник Артем КОРНИЕНКО родился и вырос в Костанае. Сейчас вместе с семьей живет в Великобритании, а именно в Шотландии, в городке Cowdenbeath (на русском звучит как Кауденбиф - «НГ»). Об особенностях этой страны и о том, как детские мечты привели его к реальным путешествиям по всему миру, Артем рассказал «НГ».
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19881
Re: Холмы, городки и параллельные миры - Костанаец - о том, что...
Отправлено: 07.10.23 - 11:04
#1
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[video]К моему сожалению, так как я гражданин Казахстана, стран, куда можно поехать, не так много[/video]
Интересно, почему?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1299
Re: Холмы, городки и параллельные миры - Костанаец - о том, что...
Отправлено: 07.10.23 - 11:08
#2
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В Шотландию забрал,да с тремя детьми.. Чудеса да и только :lol:
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
536
Re: Холмы, городки и параллельные миры - Костанаец - о том, что...
Отправлено: 07.10.23 - 11:26
#3
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Красиво. Человек всю жизнь мечтал путешествовать пешком по странам, а оказался на острове с казахстанским паспортом - беда…
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31847
Re: Холмы, городки и параллельные миры - Костанаец - о том, что...
Отправлено: 07.10.23 - 11:29
#4
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Цитата:
Если у вас слабый английский и вы пока не подтвердили свой диплом, вас возьмут на фабрики, фермы, в отели, в сферу обслуживания людей с физическими или умственными особенностями, - рассказал Артем. - 


Не понял, если не знаешь госязыка, тебя берут как умственно отсталого на работу?
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31847
Re: Холмы, городки и параллельные миры - Костанаец - о том, что...
Отправлено: 07.10.23 - 11:32
#5
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Цитата:
Каждый раз, когда еду в путешествие, планирую его заранее, бывает, даже за полгода, но, к счастью, невозможно все предусмотреть, - признается Артем. -


Классно же, жить за счет родителей, путешествовать, фотографировать..
Эх..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14164
Re: Холмы, городки и параллельные миры - Костанаец - о том, что...
Отправлено: 07.10.23 - 12:30
#6
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Цитата:
Если у вас слабый английский и вы пока не подтвердили свой диплом, вас возьмут на фабрики, фермы, в отели, в сферу обслуживания людей с физическими или умственными особенностями, - рассказал Артем.

Источник:



то есть плохо знаешь гос язык, иди либо на ферму где разговаривать не надо либо обслуживай инвалидов, они все ровно тебя не поймут что ты им там бормочешь


Цитата:
В итоге получилось купить за £125 000 старый коттедж 1955 года постройки с четырьмя спальнями под 6% годовых. Зато недалеко от места работы и с неплохими соседями, - отмечает Артем. - Сейчас мы платим ипотеку £800 в месяц. Аренда такого дома вышла бы еще дороже. Отопление газовое, цены огромные. За зиму накопился долг, который стараемся компенсировать летом: не отапливаем, хотя температура в доме иногда падает до +16, тогда надо надевать теплые носки.

Источник:


ляпота че
купить сарай середины прошлого века за огромные бабки

Цитата:
В Казахстане мы ищем работу по месту жительства, а в Шотландии люди ради трудоустройства готовы переехать в другой регион, если работа стоящая, - отмечает Артем. - Поэтому многие, особенно образованные молодые люди, считают покупку жилья нецелесообразным, они просто арендуют жилье поближе к работе.

Источник:


да да)) нецелесообразным покупку жилья считают)
ага))
может просто денег нет на его покупку? нормальное жилье в британии фиг укупишь
люди по 15 лет там живут в арендных хатах и не могут на жилье накопить
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
560
Re: Холмы, городки и параллельные миры - Костанаец - о том, что...
Отправлено: 07.10.23 - 18:20
#7
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Цитата:
Сабыр:
В Шотландию забрал,да с тремя детьми.. Чудеса да и только

.....ты бы там жил да и с пятью взял,видать мужику тяжко там что у себя не смог найти вторую половину,так и вывезут наших баб,надо как то ситуацию улучшать,так и не замужних вывезут в эту Шотоландию.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
560
Re: Холмы, городки и параллельные миры - Костанаец - о том, что...
Отправлено: 07.10.23 - 18:30
#8
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Цитата:
111:
Не понял, если не знаешь госязыка, тебя берут как умственно отсталого на работу?

.....ты не понял если не знаешь языка тебе дадут лопату по больше и бери больше и кидай дальше пока летит отдыхаешь.Пару слов выучил устроишься на завод поставят тебя к штамповочной машине и будешь складывать детали в ящик ума много не нада,ящик полный наложил закрыл следующий подвёз и так восем часов,только на паузы ходишь первая 15 минут вторая 30 минут и так с 6 до 3х живи и радуися......да и зарплату больше не проси а если попросишь пшёл вон там за забором знаишь сколько таких без языка пруд пруди.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
560
Re: Холмы, городки и параллельные миры - Костанаец - о том, что...
Отправлено: 07.10.23 - 18:34
#9
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Цитата:
abaika95:
да да)) нецелесообразным покупку жилья считают) ага)) может просто денег нет на его покупку? нормальное жилье в британии фиг укупишь люди по 15 лет там живут в арендных хатах и не могут на жилье накопить

.....Абайка чтобы рассуждать лучше поехать туда и пожить и тогда на месте оценешь ситуацию.
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31847
Холмы, городки и параллельные миры - Костанаец - о том, что нужно знать о переезде в Шотландию и жизни в этой стране
Отправлено: 07.10.23 - 18:35
#10
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
ты не понял если не знаешь языка тебе дадут лопату по больше и бери больше и кидай дальше пока летит

Слава Аллаху, у нас не так!
Мы демократичнее всяких Ойроп выходит?
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31847
Холмы, городки и параллельные миры - Костанаец - о том, что нужно знать о переезде в Шотландию и жизни в этой стране
Отправлено: 07.10.23 - 18:48
#11
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У Израиля тоже свастика V?


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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31847
Холмы, городки и параллельные миры - Костанаец - о том, что нужно знать о переезде в Шотландию и жизни в этой стране
Отправлено: 07.10.23 - 18:50
#12
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Хорошая страна, Шотландия.
Так, просмотрел, класс.
Кстати 11 коммент я не в ту тему записал, удалите конечно же.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
560
Re: Холмы, городки и параллельные миры - Костанаец - о том, что...
Отправлено: 07.10.23 - 22:14
#13
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Цитата:
111:

.......ты это самое всёже обратись не знаю к какому специалисту всё таки так нельзя чё у тебя в голове,туризм война, цветы война,экономика война,может ты не замечаешь,давай мы тебе поможем,я могу банки поставить или ёдную сетку нарисовать или попробуй ноги попарить должно помочь а лучше картошки отвари и глубоко подыши это точно поможет 100%
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
536
Re: Холмы, городки и параллельные миры - Костанаец - о том, что...
Отправлено: 08.10.23 - 03:40
#14
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Цитата:
111:
У Израиля тоже свастика V?

Судя по фоткам меркавы в гугле, это стрелка которая указывает направление, так как они на меркаве есть в разные стороны, а означают они походу принадлежность к отряду:
Цитата:
The V marking is to show to which squadron the vehicle belong Up = Alpha squadron Right = Bravo squadron Left = Charlie squadron Down = Delta squadron (if I can remember correct)
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