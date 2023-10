Отправлено: - 03:40

111:

У Израиля тоже свастика V?



The V marking is to show to which squadron the vehicle belong Up = Alpha squadron Right = Bravo squadron Left = Charlie squadron Down = Delta squadron (if I can remember correct)

Цитата:Судя по фоткам меркавы в гугле, это стрелка которая указывает направление, так как они на меркаве есть в разные стороны, а означают они походу принадлежность к отряду:Цитата: