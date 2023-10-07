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≡ Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47701
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 07.10.23 - 17:30
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5 октября к жительнице Рудного Людмиле ПИОНТКЕВИЧ пришла проверка. Чиновников интересовали цветы, которая заботливая хозяйка высадила под окном своего дома. Они посчитали, что рудничанка незаконно захватила государственную землю. Женщине выписали штраф в размере 258 750 тенге и предписали выкопать цветочки. Ситуацией уже заинтересовались в администрации президента и сегодня, 7 октября, Людмила Анатольевна встретилась с акимом Рудного.
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19878
Re: Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая...
Отправлено: 07.10.23 - 20:49
#15
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Цитата:
111:
Хорошо, что двинули это дело на республиканский уровень

Если уже цветочки в клумбе это республиканский уровень, то я вам ребята не завидую, честно :-)


Цитата:
В разговоре с корреспондентом «НГ» Людмила Анатольевна призналась, что после этого ЧП задумалась о переезде в другой город.


В другом городе действуют те же законы. "Это Казахстан, детка" (с)
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19878
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 07.10.23 - 20:51
#16
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Цитата:
ACROS:
Там тоже был грозный окрик из Администрации Президента: "...вы что там, курите что то, а ну немедленно исправить ......" и так далее.

Видимо ледовый дворец тоже ждёт грозный окрик, коль уже два года запустить в эксплуатацию не могут, для своих же детей.
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31828
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 07.10.23 - 21:02
#17
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Цитата:
maxsaf:
Если уже цветочки в клумбе это республиканский уровень,

Не цветочки, а качество Закона, смотреть нужно немного шире и дальше..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14164
Re: Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая...
Отправлено: 07.10.23 - 21:12
#18
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maxsaf: В другом городе действуют те же законы. "Это Казахстан, детка"

че там про выбор ТЫ ПИСАЛ?

Цитата:
maxsaf: Не важно. Они сделают собственный выбор, а не навязанный.
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19878
Re: Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая...
Отправлено: 07.10.23 - 21:19
#19
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Цитата:
abaika95:
че там про выбор ТЫ ПИСАЛ?

Что у женщины есть выбор уехать подальше, чем другой город. А у тебя такого выбора нет :lol:
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
162
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 07.10.23 - 21:24
#20
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Цитата:
111:

Наш 01-й в Ново-огарёво, на ДР приглашен, явно тепло по дружески отметят с ВВП

[Исправлено: ОГПУ, 07.10.2023 - 21:26]
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
560
Re: Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая...
Отправлено: 07.10.23 - 22:17
#21
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Цитата:
111:
Аллаху Акбар, кричат мусульмане. Это же надо, захватить такой танк, Меркава говорят..

......ты это самое всёже обратись не знаю к какому специалисту всё таки так нельзя чё у тебя в голове,туризм война, цветы война,экономика война,может ты не замечаешь,давай мы тебе поможем,я могу банки поставить или ёдную сетку нарисовать или попробуй ноги попарить должно помочь а лучше картошки отвари и глубоко подыши это точно поможет 100%
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
162
Re: Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая...
Отправлено: 07.10.23 - 22:20
#22
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Цитата:
родом из Шанхая2022:

Хорош :lol: :lol: , я полчаса под столом со смеху катался, живот болит, просто он видимо человек творческий :lol:
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
560
Re: Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая...
Отправлено: 07.10.23 - 22:25
#23
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Цитата:
ОГПУ:
Хорош :lol: :lol: , я полчаса под столом со смеху катался, живот болит, просто он видимо человек творческий :lol:


....да ненадо смеятся человеку тяжело даваете поможим ему.Марик выходи мы как Чип и Дэил идём на помощь к тебе.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
300
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 07.10.23 - 22:56
#24
Комментарий проходит проверку.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
560
Re: Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая...
Отправлено: 07.10.23 - 23:13
#25
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Хех..Еще не поделили шкуры как говорится, выгнанных граждан со своих земель, а уже продают их каким то торгашам..Это вообще как?

....вот это хех конёк.....и пошло поехало шкуры кони люди ой граждане кони....
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19878
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 07.10.23 - 23:41
#26
Комментарий проходит проверку.
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
261
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 07.10.23 - 23:45
#27
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к сведению этих "интеллектуалов", гордо именуемых "пришла проверка", в рудном есть дядя, который деревья сажает где ни попадя. вот уже где вы сможете развернуться не на шутку. кстааати! ул. Гагарина дом 4а. там тоже палисадник группа активных жителей обустроила и заборчиком обнесла. не хотите туда наведаться? ну чтоб закрепить так сказать "успех".
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31828
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 07.10.23 - 23:56
#28
Комментарий проходит проверку.
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