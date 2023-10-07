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Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47701
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 07.10.23 - 17:30
5 октября к жительнице Рудного Людмиле ПИОНТКЕВИЧ пришла проверка. Чиновников интересовали цветы, которая заботливая хозяйка высадила под окном своего дома. Они посчитали, что рудничанка незаконно захватила государственную землю. Женщине выписали штраф в размере 258 750 тенге и предписали выкопать цветочки. Ситуацией уже заинтересовались в администрации президента и сегодня, 7 октября, Людмила Анатольевна встретилась с акимом Рудного.
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Re: Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая...
Отправлено: 07.10.23 - 20:49
Цитата:
Если уже цветочки в клумбе это республиканский уровень, то я вам ребята не завидую, честно
Цитата:
В другом городе действуют те же законы. "Это Казахстан, детка" (с)
111:
Хорошо, что двинули это дело на республиканский уровень
Хорошо, что двинули это дело на республиканский уровень
Если уже цветочки в клумбе это республиканский уровень, то я вам ребята не завидую, честно
Цитата:
В разговоре с корреспондентом «НГ» Людмила Анатольевна призналась, что после этого ЧП задумалась о переезде в другой город.
В другом городе действуют те же законы. "Это Казахстан, детка" (с)
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 07.10.23 - 20:51
Цитата:
Видимо ледовый дворец тоже ждёт грозный окрик, коль уже два года запустить в эксплуатацию не могут, для своих же детей.
ACROS:
Там тоже был грозный окрик из Администрации Президента: "...вы что там, курите что то, а ну немедленно исправить ......" и так далее.
Там тоже был грозный окрик из Администрации Президента: "...вы что там, курите что то, а ну немедленно исправить ......" и так далее.
Видимо ледовый дворец тоже ждёт грозный окрик, коль уже два года запустить в эксплуатацию не могут, для своих же детей.
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31828
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 07.10.23 - 21:02
Цитата:
Не цветочки, а качество Закона, смотреть нужно немного шире и дальше..
maxsaf:
Если уже цветочки в клумбе это республиканский уровень,
Если уже цветочки в клумбе это республиканский уровень,
Не цветочки, а качество Закона, смотреть нужно немного шире и дальше..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14164
Re: Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая...
Отправлено: 07.10.23 - 21:12
maxsaf: В другом городе действуют те же законы. "Это Казахстан, детка"
че там про выбор ТЫ ПИСАЛ?
Цитата:
че там про выбор ТЫ ПИСАЛ?
Цитата:
maxsaf: Не важно. Они сделают собственный выбор, а не навязанный.
Re: Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая...
Отправлено: 07.10.23 - 21:19
Цитата:
Что у женщины есть выбор уехать подальше, чем другой город. А у тебя такого выбора нет
abaika95:
че там про выбор ТЫ ПИСАЛ?
че там про выбор ТЫ ПИСАЛ?
Что у женщины есть выбор уехать подальше, чем другой город. А у тебя такого выбора нет
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 162
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 07.10.23 - 21:24
Цитата:
Наш 01-й в Ново-огарёво, на ДР приглашен, явно тепло по дружески отметят с ВВП
[Исправлено: ОГПУ, 07.10.2023 - 21:26]
111:
Наш 01-й в Ново-огарёво, на ДР приглашен, явно тепло по дружески отметят с ВВП
[Исправлено: ОГПУ, 07.10.2023 - 21:26]
Re: Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая...
Отправлено: 07.10.23 - 22:17
Цитата:
......ты это самое всёже обратись не знаю к какому специалисту всё таки так нельзя чё у тебя в голове,туризм война, цветы война,экономика война,может ты не замечаешь,давай мы тебе поможем,я могу банки поставить или ёдную сетку нарисовать или попробуй ноги попарить должно помочь а лучше картошки отвари и глубоко подыши это точно поможет 100%
111:
Аллаху Акбар, кричат мусульмане. Это же надо, захватить такой танк, Меркава говорят..
Аллаху Акбар, кричат мусульмане. Это же надо, захватить такой танк, Меркава говорят..
......ты это самое всёже обратись не знаю к какому специалисту всё таки так нельзя чё у тебя в голове,туризм война, цветы война,экономика война,может ты не замечаешь,давай мы тебе поможем,я могу банки поставить или ёдную сетку нарисовать или попробуй ноги попарить должно помочь а лучше картошки отвари и глубоко подыши это точно поможет 100%
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 162
Re: Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая...
Отправлено: 07.10.23 - 22:20
Цитата:
Хорош , я полчаса под столом со смеху катался, живот болит, просто он видимо человек творческий
родом из Шанхая2022:
Хорош , я полчаса под столом со смеху катался, живот болит, просто он видимо человек творческий
Re: Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая...
Отправлено: 07.10.23 - 22:25
Цитата:
....да ненадо смеятся человеку тяжело даваете поможим ему.Марик выходи мы как Чип и Дэил идём на помощь к тебе.
ОГПУ:
Хорош , я полчаса под столом со смеху катался, живот болит, просто он видимо человек творческий
Хорош , я полчаса под столом со смеху катался, живот болит, просто он видимо человек творческий
....да ненадо смеятся человеку тяжело даваете поможим ему.Марик выходи мы как Чип и Дэил идём на помощь к тебе.
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 300
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 07.10.23 - 22:56
Комментарий проходит проверку.
Re: Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая...
Отправлено: 07.10.23 - 23:13
Хех..Еще не поделили шкуры как говорится, выгнанных граждан со своих земель, а уже продают их каким то торгашам..Это вообще как?
....вот это хех конёк.....и пошло поехало шкуры кони люди ой граждане кони....
....вот это хех конёк.....и пошло поехало шкуры кони люди ой граждане кони....
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 07.10.23 - 23:41
Комментарий проходит проверку.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 261
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 07.10.23 - 23:45
к сведению этих "интеллектуалов", гордо именуемых "пришла проверка", в рудном есть дядя, который деревья сажает где ни попадя. вот уже где вы сможете развернуться не на шутку. кстааати! ул. Гагарина дом 4а. там тоже палисадник группа активных жителей обустроила и заборчиком обнесла. не хотите туда наведаться? ну чтоб закрепить так сказать "успех".
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31828
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 07.10.23 - 23:56
Комментарий проходит проверку.
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