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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31811
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 19:27
Просто для размышления
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31811
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 19:28
Туда же
⚡️ХАМАС бьёт по электростанциям и нападает на колонны эвакуирующихся гражданских. Где-то я это уже видел. Ватное болото
⚡️ХАМАС бьёт по электростанциям и нападает на колонны эвакуирующихся гражданских. Где-то я это уже видел. Ватное болото
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 20:02
Цитата:
А не потому ли, что у русскоговорящих есть выбор - уехать или остаться, а казахоговорящие уже не имеют возможности выбирать? Я именно этот факт и озвучивал, как одну из целей перехода на казахский - самоизоляция и остановка эмиграции населения. Назовите объективную причину, почему казахский, на котором в 91 году говорило меньше населения, чем на русском, стал государственным? Почему русский не стал государственным - я уже говорил, две возможных причины - обман при голосовании либо ненависть. Одно из двух.
abaika95:
доля казахоязычного населения увеличивается русскоязычные сокращаются
доля казахоязычного населения увеличивается русскоязычные сокращаются
А не потому ли, что у русскоговорящих есть выбор - уехать или остаться, а казахоговорящие уже не имеют возможности выбирать? Я именно этот факт и озвучивал, как одну из целей перехода на казахский - самоизоляция и остановка эмиграции населения. Назовите объективную причину, почему казахский, на котором в 91 году говорило меньше населения, чем на русском, стал государственным? Почему русский не стал государственным - я уже говорил, две возможных причины - обман при голосовании либо ненависть. Одно из двух.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 20:11
Цитата:
Саба казахский до конца не понимает, Марик вообще ни в зуб, может тоже отключить?
abaika95:
зачем вещать на русском в стране где люди его не понимают
зачем вещать на русском в стране где люди его не понимают
Саба казахский до конца не понимает, Марик вообще ни в зуб, может тоже отключить?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 20:17
Цитата:
Так неухоженный участок - государственный, а государству так даже больше нравится. За что наказывать само себя? Вот по этому Рудный это Рудный, а Франкфурт это Франкфурт. Позорище.
Эл-починно:
А выехать и за неухоженный участок наказать нельзя? А то как то не логично получается. Человек старался, создавал красоту. А нате вам сосед стукачок - ну не понравилось ему в культуре, решил в авангардисты податься.
А выехать и за неухоженный участок наказать нельзя? А то как то не логично получается. Человек старался, создавал красоту. А нате вам сосед стукачок - ну не понравилось ему в культуре, решил в авангардисты податься.
Так неухоженный участок - государственный, а государству так даже больше нравится. За что наказывать само себя? Вот по этому Рудный это Рудный, а Франкфурт это Франкфурт. Позорище.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 20:36
Цитата:
Ну ещё бы, ты же тогда работу потеряешь
abaika95:
мне тут не нужны статьи на гос языке
мне тут не нужны статьи на гос языке
Ну ещё бы, ты же тогда работу потеряешь
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 20:37
Цитата:
---Местечковая награда.
111:
С каких пор Чечня это не Россия?
С каких пор Чечня это не Россия?
---Местечковая награда.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 20:39
Цитата:
----Лежа на диване ?
111:
Где-то я это уже видел.
Где-то я это уже видел.
----Лежа на диване ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 20:41
Цитата:
----Конечно правда !! Мало того , дерутся пенсы за эти тележки , как за сахаром , в Астыкжане .
111:
Правда или фейк, кто скажет?
Правда или фейк, кто скажет?
----Конечно правда !! Мало того , дерутся пенсы за эти тележки , как за сахаром , в Астыкжане .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 20:52
Цитата:
----
111:
согласен, уже два раза темы перепутал,
согласен, уже два раза темы перепутал,
----
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14164
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 21:20
Цитата:
англоязычные какой выбор в канаде имеют? уехать или жить остатся? Цитата:
а мне зачем это население которое свою же страну за родину не считает?
временщики типа тебя
пока тут норм живут как только хуже-сражу руки в брюки
Цитата:
русских до 1913 тут сколько было? Цитата:
он в россии есть
нравится русский язык? вон граница рядом
он нам зачем государственный?
Цитата:
всем плевать на русских
русские думают что это русофобия
но нет это просто все хотя чтобы русские от них от***ось
это не ненависть
Цитата:
мы тебя отключим как провокатора
как ты жить то будешь?)) Цитата:
я тебя потеряю
недалёкого который мне работу раз за разом делает))
111: Арабы нет, но у нас общая Вера, в Аллаха. Аллах един!какой аллах если ты пиво пьешь? назло бабушке выступать за волка смысла нетЦитата:
maxsaf:
А не потому ли, что у русскоговорящих есть выбор - уехать или остаться, а казахоговорящие уже не имеют возможности выбирать?
А не потому ли, что у русскоговорящих есть выбор - уехать или остаться, а казахоговорящие уже не имеют возможности выбирать?
англоязычные какой выбор в канаде имеют? уехать или жить остатся? Цитата:
maxsaf:
остановка эмиграции населения.
остановка эмиграции населения.
а мне зачем это население которое свою же страну за родину не считает?
временщики типа тебя
пока тут норм живут как только хуже-сражу руки в брюки
Цитата:
maxsaf:
Назовите объективную причину, почему казахский, на котором в 91 году говорило меньше населения, чем на русском, стал государственным?
Назовите объективную причину, почему казахский, на котором в 91 году говорило меньше населения, чем на русском, стал государственным?
русских до 1913 тут сколько было? Цитата:
maxsaf:
Почему русский не стал государственным -
Почему русский не стал государственным -
он в россии есть
нравится русский язык? вон граница рядом
он нам зачем государственный?
Цитата:
maxsaf:
либо ненависть.
либо ненависть.
всем плевать на русских
русские думают что это русофобия
но нет это просто все хотя чтобы русские от них от***ось
это не ненависть
Цитата:
maxsaf:
Саба казахский до конца не понимает, Марик вообще ни в зуб, может тоже отключить?
Саба казахский до конца не понимает, Марик вообще ни в зуб, может тоже отключить?
мы тебя отключим как провокатора
как ты жить то будешь?)) Цитата:
maxsaf:
Ну ещё бы, ты же тогда работу потеряешь
Ну ещё бы, ты же тогда работу потеряешь
я тебя потеряю
недалёкого который мне работу раз за разом делает))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14164
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 21:27
вот прихожу в центр города
у меня там копееечку просит бомж валера
я постоянно не даю ему копеечку
бомж обижается
а факт того что его зовут валера
российское телевидение может преподнести как русофобию
вот нашему валере не дали копеечку!!!!
это и называется мировой русофобией
у меня там копееечку просит бомж валера
я постоянно не даю ему копеечку
бомж обижается
а факт того что его зовут валера
российское телевидение может преподнести как русофобию
вот нашему валере не дали копеечку!!!!
это и называется мировой русофобией
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 21:34
Цитата:
Могут уехать в любую англоязычную страну, даже переучиваться не надо. Ну или останутся. Но учить французский и забыть английский их никто не сможет заставить. Разве что добровольно кто-то решит выучить.
Цитата:
Я родился в СССР и своей родиной считаю СССР.
Цитата:
Мы говорим о годах, когда казахский получил статус государственного, коим на данный момент и является.
Цитата:
А кто тебе дал полномочия решать за всех? Ты русскоговорящих граждан спросил, надо ими или нет?
Цитата:
А чё вы до сих пор не снимаете портреты Абулхаира в школах? Или когда сцыкотно - помоги, а потом от....сь?
abaika95:
англоязычные какой выбор в канаде имеют? уехать или жить остатся?
англоязычные какой выбор в канаде имеют? уехать или жить остатся?
Могут уехать в любую англоязычную страну, даже переучиваться не надо. Ну или останутся. Но учить французский и забыть английский их никто не сможет заставить. Разве что добровольно кто-то решит выучить.
Цитата:
abaika95:
а мне зачем это население которое свою же страну за родину не считает? временщики типа тебя пока тут норм живут как только хуже-сражу руки в брюки
а мне зачем это население которое свою же страну за родину не считает? временщики типа тебя пока тут норм живут как только хуже-сражу руки в брюки
Я родился в СССР и своей родиной считаю СССР.
Цитата:
abaika95:
русских до 1913 тут сколько было?
русских до 1913 тут сколько было?
Мы говорим о годах, когда казахский получил статус государственного, коим на данный момент и является.
Цитата:
abaika95:
он в россии есть нравится русский язык? вон граница рядом он нам зачем государственный?
он в россии есть нравится русский язык? вон граница рядом он нам зачем государственный?
А кто тебе дал полномочия решать за всех? Ты русскоговорящих граждан спросил, надо ими или нет?
Цитата:
abaika95:
всем плевать на русских русские думают что это русофобия но нет это просто все хотя чтобы русские от них от***ось это не ненависть
всем плевать на русских русские думают что это русофобия но нет это просто все хотя чтобы русские от них от***ось это не ненависть
А чё вы до сих пор не снимаете портреты Абулхаира в школах? Или когда сцыкотно - помоги, а потом от....сь?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 21:37
Цитата:
Это угроза?
Цитата:
Ну ниче, займешься чем-то более исконным
abaika95:
мы тебя отключим как провокатора как ты жить то будешь?))
мы тебя отключим как провокатора как ты жить то будешь?))
Это угроза?
Цитата:
abaika95:
я тебя потеряю недалёкого который мне работу раз за разом делает))
я тебя потеряю недалёкого который мне работу раз за разом делает))
Ну ниче, займешься чем-то более исконным
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 21:41
Цитата:
Обычно всех подряд соседей на ДР не зовут, только самых близких приглашают.
ОГПУ:
Наш 01-й в Ново-огарёво, на ДР приглашен, явно тепло по дружески отметят с ВВП
Наш 01-й в Ново-огарёво, на ДР приглашен, явно тепло по дружески отметят с ВВП
Обычно всех подряд соседей на ДР не зовут, только самых близких приглашают.
-
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