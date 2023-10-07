Отправлено: - 21:20

111: Арабы нет, но у нас общая Вера, в Аллаха. Аллах един!

maxsaf:

А не потому ли, что у русскоговорящих есть выбор - уехать или остаться, а казахоговорящие уже не имеют возможности выбирать?

maxsaf:

остановка эмиграции населения.

maxsaf:

Назовите объективную причину, почему казахский, на котором в 91 году говорило меньше населения, чем на русском, стал государственным?

maxsaf:

Почему русский не стал государственным -

maxsaf:

либо ненависть.

maxsaf:

Саба казахский до конца не понимает, Марик вообще ни в зуб, может тоже отключить?

maxsaf:

Ну ещё бы, ты же тогда работу потеряешь

Цитата:какой аллах если ты пиво пьешь? назло бабушке выступать за волка смысла нетЦитата:англоязычные какой выбор в канаде имеют? уехать или жить остатся? Цитата:а мне зачем это население которое свою же страну за родину не считает?временщики типа тебяпока тут норм живут как только хуже-сражу руки в брюкиЦитата:русских до 1913 тут сколько было? Цитата:он в россии естьнравится русский язык? вон граница рядомон нам зачем государственный?Цитата:всем плевать на русскихрусские думают что это русофобияно нет это просто все хотя чтобы русские от них от***осьэто не ненавистьЦитата:мы тебя отключим как провокаторакак ты жить то будешь?)) Цитата:я тебя потеряюнедалёкого который мне работу раз за разом делает))