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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31811
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 19:27
#10891
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Просто для размышления


Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31811
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 19:28
#10892
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Туда же



⚡️ХАМАС бьёт по электростанциям и нападает на колонны эвакуирующихся гражданских. Где-то я это уже видел. Ватное болото
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maxsaf
* maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19875
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 20:02
#10893
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Цитата:
abaika95:
доля казахоязычного населения увеличивается русскоязычные сокращаются

А не потому ли, что у русскоговорящих есть выбор - уехать или остаться, а казахоговорящие уже не имеют возможности выбирать? Я именно этот факт и озвучивал, как одну из целей перехода на казахский - самоизоляция и остановка эмиграции населения. Назовите объективную причину, почему казахский, на котором в 91 году говорило меньше населения, чем на русском, стал государственным? Почему русский не стал государственным - я уже говорил, две возможных причины - обман при голосовании либо ненависть. Одно из двух.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19875
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 20:11
#10894
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Цитата:
abaika95:
зачем вещать на русском в стране где люди его не понимают

Саба казахский до конца не понимает, Марик вообще ни в зуб, может тоже отключить? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19875
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 20:17
#10895
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Цитата:
Эл-починно:
А выехать и за неухоженный участок наказать нельзя? А то как то не логично получается. Человек старался, создавал красоту. А нате вам сосед стукачок - ну не понравилось ему в культуре, решил в авангардисты податься.

Так неухоженный участок - государственный, а государству так даже больше нравится. За что наказывать само себя? :lol: Вот по этому Рудный это Рудный, а Франкфурт это Франкфурт. Позорище. :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19875
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 20:36
#10896
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Цитата:
abaika95:
мне тут не нужны статьи на гос языке

Ну ещё бы, ты же тогда работу потеряешь :lol:
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8607
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 20:37
#10897
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Цитата:
111:
С каких пор Чечня это не Россия?

---Местечковая награда.
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8607
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 20:39
#10898
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Цитата:
111:
Где-то я это уже видел.

----Лежа на диване ?
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8607
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 20:41
#10899
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Цитата:
111:
Правда или фейк, кто скажет?

----Конечно правда !! Мало того , дерутся пенсы за эти тележки , как за сахаром , в Астыкжане . :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8607
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 20:52
#10900
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Цитата:
111:
согласен, уже два раза темы перепутал,

----
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14164
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 21:20
#10901
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Цитата:
111: Арабы нет, но у нас общая Вера, в Аллаха. Аллах един!
какой аллах если ты пиво пьешь? назло бабушке выступать за волка смысла нетЦитата:
maxsaf:
А не потому ли, что у русскоговорящих есть выбор - уехать или остаться, а казахоговорящие уже не имеют возможности выбирать?

англоязычные какой выбор в канаде имеют? уехать или жить остатся? Цитата:
maxsaf:
остановка эмиграции населения.

а мне зачем это население которое свою же страну за родину не считает?
временщики типа тебя
пока тут норм живут как только хуже-сражу руки в брюки

Цитата:
maxsaf:
Назовите объективную причину, почему казахский, на котором в 91 году говорило меньше населения, чем на русском, стал государственным?

русских до 1913 тут сколько было? Цитата:
maxsaf:
Почему русский не стал государственным -

он в россии есть
нравится русский язык? вон граница рядом
он нам зачем государственный?
Цитата:
maxsaf:
либо ненависть.

всем плевать на русских
русские думают что это русофобия
но нет это просто все хотя чтобы русские от них от***ось
это не ненависть


Цитата:
maxsaf:
Саба казахский до конца не понимает, Марик вообще ни в зуб, может тоже отключить?

мы тебя отключим как провокатора
как ты жить то будешь?)) Цитата:
maxsaf:
Ну ещё бы, ты же тогда работу потеряешь

я тебя потеряю
недалёкого который мне работу раз за разом делает))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14164
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 21:27
#10902
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вот прихожу в центр города
у меня там копееечку просит бомж валера
я постоянно не даю ему копеечку
бомж обижается
а факт того что его зовут валера
российское телевидение может преподнести как русофобию
вот нашему валере не дали копеечку!!!!

это и называется мировой русофобией
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maxsaf
* maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19875
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 21:34
#10903
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Цитата:
abaika95:
англоязычные какой выбор в канаде имеют? уехать или жить остатся?

Могут уехать в любую англоязычную страну, даже переучиваться не надо. Ну или останутся. Но учить французский и забыть английский их никто не сможет заставить. Разве что добровольно кто-то решит выучить.

Цитата:
abaika95:
а мне зачем это население которое свою же страну за родину не считает? временщики типа тебя пока тут норм живут как только хуже-сражу руки в брюки

Я родился в СССР и своей родиной считаю СССР.


Цитата:
abaika95:
русских до 1913 тут сколько было?

Мы говорим о годах, когда казахский получил статус государственного, коим на данный момент и является.


Цитата:
abaika95:
он в россии есть нравится русский язык? вон граница рядом он нам зачем государственный?

А кто тебе дал полномочия решать за всех? Ты русскоговорящих граждан спросил, надо ими или нет?

Цитата:
abaika95:
всем плевать на русских русские думают что это русофобия но нет это просто все хотя чтобы русские от них от***ось это не ненависть

А чё вы до сих пор не снимаете портреты Абулхаира в школах? Или когда сцыкотно - помоги, а потом от....сь?
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maxsaf
* maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19875
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 21:37
#10904
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Цитата:
abaika95:
мы тебя отключим как провокатора как ты жить то будешь?))

Это угроза?

Цитата:
abaika95:
я тебя потеряю недалёкого который мне работу раз за разом делает))

Ну ниче, займешься чем-то более исконным :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19875
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.10.23 - 21:41
#10905
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Цитата:
ОГПУ:
Наш 01-й в Ново-огарёво, на ДР приглашен, явно тепло по дружески отметят с ВВП


Обычно всех подряд соседей на ДР не зовут, только самых близких приглашают.
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