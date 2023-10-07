Отправлено: - 20:49

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Хорошо, что двинули это дело на республиканский уровень

В разговоре с корреспондентом «НГ» Людмила Анатольевна призналась, что после этого ЧП задумалась о переезде в другой город.

Цитата:Если уже цветочки в клумбе это республиканский уровень, то я вам ребята не завидую, честноЦитата:В другом городе действуют те же законы. "Это Казахстан, детка" (с)